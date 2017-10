Krypton 800: zaawansowana mysz gamingowa od Genesis

Tym razem popularny producent sprzętu gamingowego przygotował mysz, reklamowaną jako produkt z górnej półki, dla najbardziej wymagających graczy.

Sercem Krypton 800 jest sensor optyczny PMW3330. To właśnie on umożliwia m.in. ustawienie czułości gryzonia od 400 do 10200 DPI. Przy konieczności szybkiej zmiany czułości, gracz może wybrać jeden z czterech predefiniowanych poziomów.

Liczby nie kłamią

Genesis przekonuje, że Krypton 800 może się pochwalić również i innymi parametrami, takimi jak maksymalna szybkość przetwarzania danych na poziomie 8000 FPS, maksymalna akceleracja 30 G, czy szybkość raportowania 1000 Hz i maksymalna szybkość śledzenia 150 ips. Liczby te mają przełożyć się na niezawodność gryzonia w czasie rozgrywki. Myszkę wyposażono też w przełączniki OMRON, o żywotności do 20 mln kliknięć.

Wygodny gryzoń

Bardzo ważnym wyróżnikiem Krypton 800 jest symetryczny kształt, dzięki któremu z gryzonia mogą korzystać zarówno gracze prawo-, jak i leworęczni. Dodatkowo boki myszki pokryto gumowaną powierzchnią, dla poprawy przyczepności i wygody użytkowania.

Podświetlenie z efektem PRISMO

Zastosowane w Krypton 800 oprogramowanie umożliwia zapisywanie profili i makr. Do tego dochodzi też 10 programowalnych przycisków. Soft pozwala także ma modyfikowanie zaimplementowanego w gryzoniu Genesis podświetlenia RGB. Warto podkreślić, że efekty świetlne zostały dodatkowo wzbogacone efektem PRISMO.

Mysz Krypton 800 kosztuje około 189 zł.

Cechy produktu:

• Sensor optyczny (PMW3330)

• Przełączniki: OMRON (20 mln kliknięć)

• Rozdzielczość DPI: od 400 do 10200

• Maksymalna szybkość przetwarzania danych: 8000 FPS

• Maksymalna akceleracja: 30 G

• Maksymalna szybkość śledzenia: 150 ips

• Szybkość raportowania: 1000 Hz

• Liczba przycisków: 10

• Długość przewodu: 185 cm

• Wymiary produktu: 125 x 67 x 38 mm

• Oprogramowanie: tak

• Wymagania Systemowe: Windows® XP/Vista/7/8/10