Konwerter tekstu IRISNotes Air 3: studenci, długopisy w dłoń!

W sam raz na rozpoczęcie roku akademickiego IRIS przygotował urządzenie, które powinno przypaść do gustu wielu studentom: konwerter tekstu IRISNotes Air 3.

Producent chce, by jego produkt znacznie ułatwił życie żakom i wszystkim tym, którzy preferują robienie odręcznych notatek od zapisywania wszystkiego na komputerze. Dzięki IRISNotes Air 3 ręczne zapiski można w łatwy sposób przenieść do pliku tekstowego – gdy tekst już trafi do WORD-a lub notatnika, tam można go z kolei edytować czy udostępniać innym.

Pisz, rysuj, dziel się…

To nie jedyne możliwości przesyłania danych, jakie oferuje sprzęt IRIS. Konwerter pozwala na wysłanie notatek na urządzenia mobilne. Co więcej IRISNotes Air 3 rozpoznaje nie tylko pismo, ale także rysunki, szkice i grafiki – je również można eksportować do WORD-a lub zapisać jako JPEG.

To jest fota

Z przesyłaniem tekstu na telefon wiążę się jeszcze jedna ciekawa opcja. IRISNotes Air 3 umożliwia umieszczenie własnego tekstu czy rysunku na zdjęciu zrobionym przy pomocy smartfona lub iPhona. Pozwala to na stworzenie unikatowych pamiątek, którymi można się dzielić ze znajomymi.

Pokaż, jak należy to zrobić

Kolejna ciekawa funkcja związana jest z kręceniem własnych filmików z podkładem głosowym. Tryb ten idealnie sprawdza się w sytuacji, kiedy ktoś musi stworzyć mini-tutorial. Wtedy ręcznie rysowane przykłady będą jak znalazł.

Zestaw marzeń

W skład IRISNotes Air 3 wchodzi specjalny długopis i niewielkich rozmiarów odbiornik do magazynowania danych, którego pamięć pomieści do 100 stron formatu A4. IRIS zapewnia, że jego urządzenie jest łatwe w użyciu i nie wymaga kupowania dedykowanego wkładu - wystarczy zwykły, do kupienia w każdym sklepie papierniczym.

Urządzenie, które lubi się uczyć

W IRISNotes Air 3 zaimplementowano moduł, dzięki któremu urządzenie uczy się coraz lepszego rozpoznawania pisma. W ten sposób nawet osoby o nieczytelnym charakterze, mogą cieszyć się z uroków urządzenia IRIS. Dodatkowo użytkownik może utworzyć trzy osobne profile dla różnych osób. Warto przy tym dodać, iż skaner obsługuje trzydzieści języków, w tym oczywiście polski.

Konwerter tekstowy IRISNotes Air 3 kosztuje około 595 zł.