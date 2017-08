Komputer szyty na miarę – jak wybrać obudowę?

Komputer osobisty prócz wydajności powinien cechować się jeszcze funkcjonalnością. Nie zaszkodzi, jeśli posiada także odpowiednią prezencję, przyciągając wzrok każdego entuzjasty technologii. Aby osiągnąć dodatkowe cele, kluczem staje się wybór odpowiedniej obudowy.

Podczas konfigurowania własnego komputera niesłusznie skupiamy całość uwagi na mocy obliczeniowej. Często wybór obudowy dokonywany jest już w sklepie, na przysłowiowe chybił trafił. To częsty błąd, ponieważ w ten sposób nieświadomie możemy utrudnić sobie dalszy montaż, nie wspominając już o ewentualnej rozbudowie komputera w przyszłości.

Rozmiar ma znaczenie

Najpopularniejsze obudowy PC ATX występują w trzech wariantach: Mini, Mid oraz Full Tower. Pierwszy standard przygotowano z myślą o kompaktowych rozmiarach, dlatego wewnątrz pasują wyłącznie płyty główne Micro i Mini ATX. Obudowa Zalman T5, jest przykładem eleganckiego wzornictwa i maksymalnego spożytkowania wewnętrznej przestrzeni. Z kolei obudowy Mid Tower pozwalają na nieco więcej, np. montaż wydajnych kart graficznych o PCB dłuższym niż 30 cm, płyt głównych ATX, czy bardziej pojemnych dysków.

Bez ograniczeń

Bezkompromisowym rozwiązaniem są obudowy Full Tower, pozwalające na zamontowanie komponentów z najwyższej półki. Przykładowo, ostatnio prezentowany Zalman X7 Full Tower pozwoli na wykorzystanie chłodzenia CPU wyższego niż 17 cm, kart graficznych do 42 cm długości. Użytkownik znajdzie tu także miejsce na dodatkowe wentylatory, radiatory czy pompy wodne.

Porządek musi być

Konstrukcje obudów X7 czy Z9 Neo Plus oprócz ciekawego designu oferują również odpowiednie wygłuszenie. W ich budowie wykorzystuje się także elementy redukujące wibracje generowane przez chłodzenie i dyski twarde (HDD). Wiele rozwiązań niegdyś spotykanych w drogich konstrukcjach, dziś trafia do produktów tańszych. System redystrybucji kabli, filtry przeciwkurzowe czy niestandardowe sposoby montażu dysków 2,5” to rozwiązania, które spotkamy już w modelach Zalman T2 i T5.

Patrząc w przyszłość

Wybierając obudowę kierujemy się wieloma czynnikami. Jednym z nich jest walor estetyczny, mający dla wielu znaczenie przy montażu wydajnej maszyny do gier i multimediów. Komponenty odpowiedzialne głównie za efekt wizualny muszą być odpowiednio zaaranżowane oraz wykonane. Przykładowo przezroczysty panel boczny bazujący na hartowanym szkle nie tylko prezentuje się lepiej od klasycznej pleksi, ale także jest odporniejszy na zarysowania i łatwiejszy w konserwacji. Jeśli planujecie dalszą rozbudowę PC-ta, wówczas przydatny okaże się m.in. otwór w bocznej ścianie ułatwiający demontaż i montaż chłodzenia procesora bez czasochłonnego wyjmowania płyty głównej.