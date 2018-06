Kompaktowe GTX 1060 produkcji Inno3D

Nie w każdej obudowie mamy dużo miejsca na kartę graficzną pokaźnych rozmiarów. Jednocześnie nie ma potrzeby by rezygnować z wydajności oferowanej przez silniejsze GPU. Inno3D ma w swojej ofercie skrócone, ale w pełni funkcjonalne wersje popularnego GeForce’a GTX 1060.

Karta graficzna ze średniej i wysokiej półki na ogół jest jednym z większych komponentów składowych komputera. Wydajne GPU wymagają solidnych układów chłodzących, a te, wraz z pamięciami VRAM także zajmują sporo miejsca na płytce PCB. Sprawia to, że budowa karty o niewielkich gabarytach okazuje się naprawdę trudna. Trudna, nie oznacza jednak niemożliwa. Inno3D nie stroni od nietypowych konstrukcji. Firma z Hong Kongu znana jest m.in. z posiadających po trzy, a nawet cztery wentylatory wersji topowych kart graficznych. Przy nich omawiane modele: GeForce GTX 1060 3 GB Compact oraz GeForce GTX 1060 6 GB Compact wyglądają niepozornie. Są jednak jednymi z nielicznych na rynku skróconych odmian popularnego GTX 1060.



Wspomniane już skrócone karty Inno3D GeForce GTX 1060, zarówno w wersji 3 GB Compact jak i 6 GB Compact to tak naprawdę aż 6 różnych produktów. Karty posiadające 3 GB pamięci to trzy odmiany, oznaczone numerami: N1060-6DDN-L5GM, N1060-4DDN-L5GM oraz N1060-2DDN-L5GN. Każda z nich posiada tą samą częstotliwość pracy, zarówno bazową, jak i w trybie boost. Różnią się natomiast chłodzeniem. Wyposażony w nieco większy wentylator N1060-6DDN-L5GM jest odrobinę wyższy od swoich kuzynów, jednak długość karty pozostaje taka sama: 172 mm.

Podobna nazwa, nie taka sama karta

W przypadku modeli 6-gigabajtowych mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Trzy modele (N1060-2DDN-N5GN, N1060-6DDN-N5GM oraz N1060-4DDN-N5GM wyglądają identycznie jak ich 3-gigabajtowi kuzyni. Warto jednak przypomnieć, że różnica między GTX 1060 3 GB i GTX 1060 6 GB nie sprowadza się jedynie do pamięci VRAM. Pierwszy, nieco tańszy typ popularnych kart z układem NVIDII, ma 1152 jednostki obliczeniowe CUDA, podczas gdy wersja z 6 GB pamięci na pokładzie posiada ich już 1280. Chociaż częstotliwość pozostaje taka sama, to wydajność, dzięki większej liczbie procesorów CUDA, jest wyższa. Warto o tym pamiętać przy okazji wyboru karty.

Wystarczająca wydajność

Na tę chwilę właściwie każda gra uruchomiona w rozdzielczości FullHD na komputerze wyposażonym w GTX 1060 będzie działała płynnie. Oczywiście jeśli karta będzie miała solidnego partnera w postaci wydajnego CPU. By móc sprawdzić działanie nowej karty graficznej producent dodaje do każdego z wymienionych wyżej modeli licencję na 3DMark oraz VRMark.

Karty Inno3D GeForce GTX 1060 3 GB można kupić za około 900 złotych. Modele 6 GB kosztują aktualnie około 1350 złotych.

Dane techniczne:

• Taktowanie rdzenia [MHz]: 1506

• Taktowanie rdzenia boost [MHz]: 1708

• Złącza video: DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

• Ilość pamięci RAM: 3 GB lub 6 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR5

• Przepustowość pamięci: 8 Gbps

• CUDA: 1152 (wersje 3 GB) lub 1280 (wersje 6 GB)

• Rekomendowana moc zasilacza: 400W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 172 mm