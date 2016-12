Kolejne kody zniżkowe na tablety i notebooki

W sklepie GearBest mamy kolejną promocję na sprzęt mobilny. Tym razem możemy kupić tablet z dwoma systemami operacyjnymi Teclast X16 Power za 324,99 dolarów. Jego specyfikacja obejmuje 11,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, czterordzeniowy procesor Intel Atom x7-Z8700 o taktowaniu 1,6 - 2,4 GHz, zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics, 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR3 1600 MHz, aparat cyfrowy 5 MPix i przednią kamerką 2 MPix, 64 GB przestrzeni na pliki użytkownika z możliwością rozszerzenia jej za pomocą karty microSD, moduł Bluetooth 4.0 oraz Wi-Fi w standardzie N. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 lub Android 5.1 Lollipop.



Kod zniżkowy na tablet Teclast X16 Power to: on16power



Drugim ciekawym sprzętem jest Cube Mix Plus. To urządzenie 2 w 1 zostało wyposażone w ekran IPS o przekątnej 10,6’’ i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, dwurdzeniowy, czterowątkowy chip Intel Core m3-7Y30 taktowany zegarem 1 GHz (2,6 GHz w Turbo), 4 GB pamięci RAM DDR3 1866 MHz i nośnik SSD M.2 o pojemności 128 GB. Do tego mamy kamerkę 5 MPix z tyłu, 2 MPix na froncie, moduły Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 4.0 oraz złącze USB 3.1 Typu-C i port microUSB 3.0. Dwa USB dodatkowo mamy w pełnowymiarowej klawiaturze. Nie zabrakło także złącza słuchawkowego. Całość zasilana jest baterią o pojemności 4300 mAh.



Kod zniżkowy na Cube Mix Plus to: CUBEMUXL16





Trzecim urządzeniem jest YEPO 737S 64GB. To najtańszy, bo kosztujący zaledwie 184,99 dolarów sprzęt w naszym zestawieniu. Posiada on ekran 13,3 cala o rozdzielczości Full HD, procesor Intel Bay Trail Z3735F Quad Core 1.33GHz, system Windows 10, 2GB DDR3L RAM, 64 GB miejsca na dane, kamerkę frontową 0,3 MPix, Bluetooth 4.0 i WiFi 802.11b/g/n.



Kod zniżkowy na YEPO 737S 64GB to: YEPOZ3