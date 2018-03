Klawiatury Volcano Lanparty w zmodyfikowanych wersjach

Firma MODECOM – producent sprzętu IT i akcesoriów gamingowych z serii MODECOM Volcano Gaming wprowadza do swojej oferty nowe, ulepszone wersje klawiatur MODECOM Volcano Lanparty, czyli Volcano Lanparty PLUS oraz Volcano Lanparty PRO.

MODECOM Volcano Lanparty to najpopularniejsza klawiatura dla graczy spośród wszystkich modeli z serii Volcano Gaming. Popularność modelu wynika z kilku czynników m.in. takich jak jakość wykonania, efektowne podświetlenie klawiszy, konstrukcji typu TKL oraz przystępnej ceny. Wprowadzona do sprzedaży w III kwartale 2016 roku klawiatura Lanparty otrzymała właśnie kilka modyfikacji, które mają w jeszcze większym stopniu spełnić oczekiwania klientów. Obie modyfikacje nie różnią się wizualnie od swojego pierwowzoru, dopiero kiedy przyjrzymy się bliżej dostrzec można charakterystyczne dla nowych wersji cechy.

MODECOM Volcano Lanparty Plus to konstrukcja, która pozwala na samodzielną wymianę klawiszy. Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych umiejętności oraz narzędzi, przełączniki wyjmuje się w sposób łatwy i szybki. Zalety takiego rozwiązania to możliwość skonfigurowania urządzenia pod własne preferencje. Klawiatura domyślnie wyposażona została w przełączniki Outemu Blue, ale jeśli ktoś ma życzenie aby np. ustawić klawisze WSAD na przełącznikach Outemu Brown lub Red, może samodzielnie dokonać takiej modyfikacji. Co więcej, zmodyfikowana konstrukcja klawiatury MODECOM Volcano Lanparty Plus jeszcze lepiej chroni przełączniki przed kurzem i zewnętrznymi zanieczyszczeniami.

MODECOM Volcano Lanparty PRO wyposażona została w przełączniki Kailh, które cechuje żywotność sięgająca 50 milionów kliknięć.

Obie wersje posiadają pełny anty-ghosting, czerwone podświetlenie LED, przewód w oplocie 180 cm, antypoślizgowe stopki, klawisze wykonane metodą double-injection, blokadę klawisza Windows oraz multimedialne klawisze.

Sugerowana cena klawiatury MODECOM Volcano Lanparty PLUS to 169 zł brutto (SRP).

Sugerowana cena klawiatury MODECOM Volcano Lanparty PRO to 169 zł brutto (SRP).