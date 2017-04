Klawiatura na hybrydowych przełącznikach od Cooler Mastera

Wielu graczy nie wyobraża sobie grania na klawiaturze membranowej, ale jednocześnie żal im wydawać pieniędzy na drogiego mechanika. Zdaniem Cooler Mastera warto rozważyć trzecią opcję: przełączniki hybrydowe. Właśnie tego typu switche znalazły się w MasterKeys Lite L.

Produkt Cooler Mastera wyposażono w autorskie przełączniki hybrydowe. Mają one zapewnić uczucie podobne do użytkowania tych mechanicznych, ale nie będąc przy tym ani tak głośne, ani nie wymagające dużej siły do aktywacji.

Kolejną wyróżniającą cechą MasterKeys Lite L jest podświetlenie RGB – wcześniej zarezerwowane prawie wyłącznie dla klawiatur mechanicznych. Dodatkowo intensywność czy tryby świetlne można zmieniać z poziomu samej klawiatury.

Producent starał się, by jego sprzęt posiadał wszystkie funkcje, jakie cechują dobre klawiatury dla graczy. Jedną z nich jest anti-ghosting na 26 przycisków czy blokada klawisza Windows. W MasterKeys Lite L nie mogło też zabraknąć drobniejszych usprawnień, jak klawisze multimedialne, czy też tych naprawdę istotnych: do tej grupy zalicza się fakt, iż klawiatura jest odporna na ochlapanie cieczą.

Klawiatura MasterKeys Lite L kosztuje 169 zł.

Cechy produktu:

• Przełączniki: Cooler Master Mem-chanical

• Anti-ghosting: do 26 przycisków

• Podświetlenie: RGB

• On-the-fly system

• Złącze: USB 2.0

• Długość kabla: 1,8 m

• Wymiary: 439 x 129 x 41 mm

• Waga (bez kabla): 967 g