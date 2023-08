Kingston wprowadza szyfrowaną pamięć IronKey Keypad 200 z interfejsem USB-C

Kingston Digital Europe Co LLP, oddział Kingston Technology Company, Inc. światowego lidera w dziedzinie pamięci i rozwiązań technologicznych, ogłosił premierę Kingston IronKey™ Keypad 200C, szyfrowanego sprzętowo nośnika w wersji z USB-C1. Model ten zapewnia najnowsze zabezpieczenia danych i kompatybilność z urządzeniami wyposażonymi w interfejs USB typu C bez użycia adapterów.

Pamięć KP200C oferuje certyfikowaną zgodność z normą FIPS 140-3 Level 3 (certyfikacja w toku), potwierdzającą bezpieczeństwo klasy wojskowej i posiada alfanumeryczną klawiaturę, która pozwala na łatwe wprowadzanie kodu PIN. Nośnik wyposażony jest w funkcję szyfrowania XTS-AES z kluczem 256-bitowym. Jest także zabezpieczony przed atakami z użyciem hasła metodami Brute Force i BadUSB dzięki cyfrowo podpisanemu oprogramowaniu sprzętowemu, co daje wyjątkowy poziom ochrony cennych danych. Natomiast opcja Multi-PIN (kody PIN administratora i użytkownika) umożliwia ustawienie łatwych do zapamiętania, a trudnych do odgadnięcia alfanumerycznych kodów PIN. Tryb administratora może służyć do przywrócenia kodu PIN użytkownika i zapewnienia dostępu do pamięci w razie zapomnienia kodu.

"Potrzeby w zakresie ochrony danych rosną, ponieważ naruszenia spowodowane penetracją chmury, włamaniami do oprogramowania szyfrującego lub zagubionymi pamięciami USB stają się coraz bardziej powszechne. Wrażliwe dane wymagają najsilniejszej ochrony klasy wojskowej dostępnej na dyskach szyfrowanych sprzętowo, które można fizycznie zabezpieczyć offline, jednocześnie chroniąc dane w trakcie przesyłania i przechowywania" – mówi Oscar Escayola Kaloudis, EMEA Flash Business Manager oraz Sales Manager dla regionu DACH, Bliskiego Wschodu i Afryki, Grecji oraz Izraela. "Dzięki modelowi KP200C, naszemu drugiemu nośnikowi USB typu C wprowadzonemu do linii IronKey prócz modelu Vault Privacy 50C, oferujemy jeszcze większą elastyczność na różnych platformach i systemach operacyjnych. Umożliwiamy w ten sposób użytkownikom swobodny dostęp do danych niezależnie od używanego urządzenia lub systemu." – dodaje.

Kingston IronKey Keypad 200C jest dostępny w pojemnościach do 256 GB i jest objęty trzyletnią gwarancją z bezpłatną pomocą techniczną. Więcej informacji na: kingston.com.