Kingston wprowadza na rynek dysk NVMe PCIe SSD klasy podstawowej

Kingston Digital, Inc., produkująca urządzenia pamięci flash spółka stowarzyszona firmy Kingston Technology Company Inc. będącej liderem wśród dostawców pamięci i rozwiązań technologicznych, poinformowała o wprowadzeniu na rynek dysków A1000 PCIe NVMe™ SSD. Napęd ze złączem M.2 jest pierwszym produktem firmy Kingston należącym do klasy podstawowej i przeznaczonym dla odbiorców indywidualnych, który został wykonany w technologii PCIe NVMe SSD z wykorzystaniem układów pamięci 3D NAND. Dyski A1000 są dwa razy szybsze niż dyski SATA przy porównywalnej cenie.

Dysk A1000 jest jednostronnym urządzeniem formatu M.2 2280 (22 mm x 80 mm) i idealnie nadaje się do zastosowania w notebookach i innych systemach z ograniczoną ilością miejsca. Napęd PCIe NVMe jest wyposażony w interfejs Gen 3.0 x2, 4-kanałowy kontroler Phison 5008 oraz układy pamięci 3D NAND Flash. Urządzenie pracuje z dwukrotnie większą wydajnością niż dyski SSD SATA, przy czym szybkość odczytu i zapisu1 może wynosić nawet odpowiednio 1500 MB/s i 1000 MB/s, co przekłada się na wyjątkową szybkość reagowania i minimalne opóźnienia.

„Firma Kingston z prawdziwą przyjemnością wprowadza na rynek najnowsze dyski SSD klasy podstawowej wykonane w technologii PCIe NVMe. W konstrukcji dysków A1000 użyto układów pamięci 3D NAND Flash. Są bardziej niezawodne i trwałe niż dyski twarde, a przy tym dwa razy szybsze niż dyski SSD z interfejsem SATA. Możemy obecnie zaoferować klientom korzyści wynikające z wydajności typowej dla interfejsu PCIe za mniej więcej taką samą cenę, jak w przypadku urządzeń SATA” — powiedział Tony Hollingsbee, szef działu SSD w firmie Kingston na region EMEA. „Użytkownicy mogą teraz zastąpić dysk twardy lub wolniejszy napęd SSD dyskiem A1000, uzyskując pamięć masową niezbędną do obsługi aplikacji oraz przechowywania filmów, zdjęć i innych materiałów”.

Dysk A1000 jest dostępny w wersjach o pojemności 240 GB, 480 GB i 960 GB2. Oferowany jest wraz z ograniczoną pięcioletnią gwarancją i bezpłatnym wsparciem technicznym. Odznacza się wyjątkową niezawodnością, charakterystyczną dla produktów firmy Kingston. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.kingston.com/pl.

Cechy i dane techniczne dysku A1000:

• 20x szybszy niż dysk twardy1: dzięki bardzo dużej szybkości odczytu i zapisu dysk A1000 pozwala nie tylko zwiększyć wydajność obsługi pamięci masowej, ale także poprawić wydajność starszych systemów.

• Format M.2 2280: wielofunkcyjne złącze SFF zastępuje małe gniazda mSATA i mini-PCIe.

• Konstrukcja jednostronna: umożliwia łatwą integrację w urządzeniach ze złączami M.2; idealne rozwiązanie dla cienkich i lekkich notebooków oraz systemów z ograniczoną ilością miejsca.

• Różne pojemności: urządzenie jest dostępne w różnych wersjach, o maksymalnej pojemności 960GB2, co pozwala spełnić wymagania związane z przechowywaniem danych.

• Format: M.2 2280

• Interfejs: PCIe NVMe Gen 3.0 x2

• Pojemność2: 240 GB, 480 GB, 960 GB

• Kontroler: Phison 5008

• NAND: 3D TLC

• Sekwencyjny odczyt/zapis1:

o 240 GB: maks. 1500/800 MB/s

o 480 GB: maks. 1500/900 MB/s

o 960 GB: maks. 1500/1000 MB/s

• Losowy odczyt/zapis bloków 4 kB:

o 240 GB: maks. 100 000 / 80 000 MB/s

o 480 GB: maks. 100 000 / 90 000 MB/s

o 960 GB: maks. 120 000 / 100 000 MB/s

• Zużycie energii: 0,011748 W, tryb bezczynności / 0,075623 W, średnio / 0,458 W (maks.), odczyt / 0,908 W (maks.), zapis

• Wymiary: 80 mm x 22 mm x 3,5 mm

• Temperatura podczas eksploatacji: 0°C – 70℃

• Temperatura przechowywania: -40℃ – 85℃

• Waga:

o 240 GB: 6,4 g

o 480 GB: 7 g

o 960 GB: 7,6 g

• Wibracje podczas eksploatacji: 2,17 G maks. (7–800 Hz)

• Wibracje poza eksploatacją: 20 G maks. (20–2000 Hz)

• Okres eksploatacji: 1 milion godzin MTBF

• Gwarancja/wsparcie3: ograniczona 5-letnia gwarancja i bezpłatne wsparcie techniczne

• Wskaźnik TBW (Total Bytes Written)4:

o 240 GB: 150 TB

o 480 GB: 300 TB

o 960 GB: 600 TB