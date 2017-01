Kingston Digital wprowadza największą na świecie pamięć USB flash o pojemności 2TB

Kingston Digital Inc., produkująca pamięci flash filia Kingston Technology Company Inc., niezależnego światowego lidera na rynku pamięci prezentuje nową pamięć USB DataTraveler® Ultimate Generation Terabyte (GT). DataTraveler Ultimate GT to największa dostępna na świecie pojemność pamięci flash, oferująca aż 2 TB miejsca na przechowywanie plików.

Wymagający użytkownicy będą mieli możliwość przechowywania ogromnych ilości danych w małej obudowie, w tym do 70 godzin wideo w jakości 4K na pojedynczym dysku 2TB*. DataTraveler Ultimate GT dzięki metalowej obudowie ze stopu cynku najwyższej jakości, zapewnia odporność na wstrząsy. Kompaktowe wymiary pamięci sprawiają, że DataTraveler Ultimate GT to rozwiązanie pozwalające przechowywać oraz przenosić duże pliki w łatwy sposób, w każdym miejscu. Więcej informacji o możliwościach przechowywania różnych formatów danych znajduje się w tabeli referencyjnej.

„W naszej firmie staramy się przesuwać granice tam, gdzie tylko jest to możliwe”. – mówi Jean Wong, Flash business manager w Kingston Technology. „Wprowadzając na rynek DataTraveler Ultimate GT chcieliśmy dać użytkownikom możliwość mobilnego przenoszenia dużej ilości danych w łatwym w obsłudze produkcie. W 2013 roku wprowadziliśmy na rynek pamięć USB 1 TB. Teraz podwajamy dostępną pojemność, aby nasi użytkownicy mogli przenosić jeszcze więcej danych, w jeszcze przystępniejszy sposób”.

DataTraveler Ultimate GT pojawi się w sprzedaży w lutym w dwóch wariantach pojemnościowych: 1TB oraz 2TB. Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją, bezpłatną pomocą techniczną oraz legendarnym wsparciem gwarantowanym przez firmę Kingston. Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie: www.kingston.com/pl

Specyfikacja Kingston DataTraveler Ultimate GT:

• Pojemność1: 1TB, 2TB

• Szybkość2: USB 3.1 Gen. 13

• Wymiary: 72mm x 26.94mm x 21mm

• Temperatura pracy: od -25°C do 60°C

• Temperatura przechowywania: od -40°C do 85°C

• Gwarancja: pięć lat gwarancji i bezpłatna pomoc techniczna

• Kompatybilność: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OSTM