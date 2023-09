Kingston Digital poszerza ofertę zewnętrznych dysków SSD

Kingston Digital Europe Co LLP, spółka zależna Kingston Technology Company, Inc. zajmująca się pamięciami flash, światowego lidera w dziedzinie produktów pamięciowych i rozwiązań technologicznych, zaprezentowała dziś zewnętrzny dysk SSD XS1000. To niewielkie i niezwykle eleganckie rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych plików dołącza do XS2000 jako nowy produkt w ofercie zewnętrznych dysków SSD firmy Kingston. Oba dyski są kompaktowe i ważą poniżej 29 gramów, dzięki czemu można je przenosić nawet w kieszeni.

Dysk Kingston XS1000 oferuje prędkość odczytu do 1050 MB/s1 i dużą pojemność do 2 TB2, co zapewnia optymalną ilość miejsca do przechowywania dużej liczby zdjęć, filmów i plików. By zapewnić bezproblemową łączność ze starszymi urządzeniami, dysk zachowuje wsteczną kompatybilność, a wraz z nim dostarczany jest kabel USB-C®3 z przejściem do USB-A. Mały, jak breloczek do kluczy, XS1000 jest niezawodnym wsparciem przy łatwym tworzeniu kopii zapasowych plików, co gwarantuje stały dostęp do ważnych dokumentów, cennych wspomnień i plików multimedialnych.

"Nasi klienci szukają wygodnej, szybkiej i niezawodnej pamięci masowej w przystępnej cenie. Dzięki XS1000 nie muszą już szukać dalej, ponieważ oferujemy teraz więcej opcji zewnętrznej pamięci masowej" – podkreśla Liny Cheliyan, Business Manager – Prosumer Flash and SSD, Kingston, EMEA.

"Zaprojektowaliśmy ten dysk tak, aby mierząc zaledwie połowę rozmiaru standardowego dysku SSD, był elegancki i kompaktowy. Zapewnia to niezrównaną przenośność, co czyni go najlepszym wyborem dla osób poszukujących połączenia wygody i najwyższej wydajności dostępnej na rynku".

XS1000 jest dostępny w pojemnościach 1 TB i 2 TB i objęty jest ograniczoną pięcioletnią gwarancją4 z bezpłatnym wsparciem technicznym.

Cechy i specyfikacja zewnętrznego dysku SSD XS1000:

· Najwyższa przenośność: Kompaktowy i ważący niecałe 29 g, ten elegancki, całkowicie czarny dysk SSD mieści się w dłoni, co umożliwia łatwe przenoszenie plików.

· Niezawodna kopia zapasowa plików: Zabierz wszystko ze sobą. Przesyłaj i przechowuj swoje dokumenty, duże zdjęcia i filmy bez zakłóceń.

· Większa pamięć masowa: Rozszerz swoją cyfrową bibliotekę dzięki dużej pojemności do 2 TB2 , aby zachować cenne chwile z życia.

· Obsługa USB 3.2 Gen 2: Osiągaj prędkości odczytu do 1050 MB/s1 ze wsteczną kompatybilnością z USB 3.2 Gen 1, zapewniając bezproblemową łączność ze starszymi urządzeniami.

· Interfejs: USB 3.2 Gen 2

· Prędkość1 : Do 1050 MB/s odczytu, 1000 MB/s zapisu

· NAND: 3D

· Pojemności2 : 1TB, 2TB

· Wymiary: 69,54 x 32,58 x 13,5 mm

· Waga: 28,7 g

· Materiał obudowy: Metal + tworzywo sztuczne

· Temperatura pracy: 0°C~40°C

· Temperatura przechowywania: -20°C~85°C

· Gwarancja/Wsparcie4 : Ograniczona 5-letnia gwarancja z bezpłatnym wsparciem technicznym

· Zgodność z5 : Windows® 11, 10, macOS® (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+)