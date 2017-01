Kingston A400 - nowy nośnik SSD

Firma Kingston poszerzyła swoją ofertę dysków SSD o nowy model A400. Sprzęt ten będzie przeznaczony dla mniej wymagających klientów i ma występować w trzech wersjach pojemnościowych.



Z uwagi na niezbyt wysoką wydajność będzie to dobry zamiennik dla HDD. Został on wyposażony w kości TLC NAND wykonane przez Toshibę w 15 nm procesie litograficznym. Oczywiście jest to model w rozmiarze 2,5 cala z interfejsem SATA 6 Gbps. Do wyboru mamy wersje 120, 240 i 480 GB. Każda z nich oferuje maksymalny odczyt na poziomie 500 MB/s, natomiast zapis wynosi odpowiednio 30, 350 i 450 MB/s.



Jak przystało na produkty z niższego segmentu ilość danych nie robi tutaj wrażenia. W wersji 120 GB mamy 40 TB, dla 240 GB mamy 80 TB, a dla 480 GB mamy 160 TB danych. Producent udziela na swoje nośniki A400 trzech lat gwarancji. Przyjdzie nam za nie zapłacić 50, 80 lub 140 dolarów.