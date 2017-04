Niebawem na rynku pojawią się dwie nowe karty graficzne KFA2 i Galax GeForce GTX 1080 Ti Exoc White. Modele te są takie same, jednak Galax wejdzie na rynki azjatyckie, a KFA2 na europejskie. Katy różnią się tylko minimalnei pod względem obudowy systemu chłodzenia.



GeForce GTX 1080 Ti Exoc White otrzymała cooler zbudowany z dwóch wentylatorów, dwóch radiatorów wykonanych z aluminium i pięciu miedzianych rurek termoprzewodzących. Z tyłu płytki PCB mamy metalową osłonkę. W niektórych miejscach systemu chłodzenia umieszczone są diody LED. Co prawda wykorzystano tutaj referencyjny projekt laminatu, jednak GPU jest podkręcone. Częstotliwość bazowa wynosi tutaj 1531 MHz, a maksymalne taktowanie w GPU Boost to 1645 MHz. Do tego udostępniono nam 11 GB pamięci RAM GDDR5X, które działa z referencyjną częstotliwością 11008 MHz.



Cena kart KFA2 i Galax GeForce GTX 1080 Ti Exoc White nie jest jeszcze znana.