KFA2 GTX 1070 Katana - odchudzona karta graficzna

Europejska firma KFA2 należąca do Galax poszerzyła swoją ofertę o nowy model karty graficznej GTX 1070 Katana. Urządzenie to jest dokładnie tym samym co Galax GeForce GTX 1070 Katana, ale tym razem mamy wersję przeznaczoną na Stary Kontynent.



GeForce GTX 1070 Katana mamy autorski system chłodzenia, który zajmuje tylko jeden slot i jest zbudowany z komory parowej i gęsto ułożonego raiatora, który wykonano z miedzi. Nie zaleca się dotykania obudowy podczas pracy karty, bowiem może ona mieć bardzo wysoką temperaturę. Na autorskim laminacie mamy procesor grafiki działający z zegarem 1519 MHz (do 1708 MHz w GPU Boost). Karta nie tylko jest odchudzona, ale i podkręcona, bowiem u referenta zegary wynoszą 1506 i 1683 MHz. Na pokładzie jest także pamięć RAM GDDR5 o pojemności 8 GB i zegarze 8 GHz. Magistrala ma szerokość 256 bitów, a karta zasilana jest z dodatkowego złącza 8-pn PEG. Na śledziu umieszczono: HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2 oraz Dual-Link DVI-D.



Cena KFA2 GeForce GTX 1070 Katana wynosi 419 euro.