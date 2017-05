Firma KFA2 wprwadziła do swojej oferty nowy model karty graficznej GeForce GT 1030 Exoc White, który oparty jest na procesorze grafiki Nvidia GP108. Model ten będzie należał do niskobudżetowych produktów i otrzyma 2 GB pamięci RAM GDDR5 z 64-bitowym interfejsem.



GeForce GT 1030 Exoc White oparta jest na 16 nm (FinFET) procesorze z 384 rdzeniami CUDA (zamiast 512). Jak wiemy GT 1030 oparto na tym samym GPU co model GT1040. Dla wersji GT 1030 Nvidia przygotowała ograniczone wersje rdzenia GP108. Poza tym nowa karta ma być fabrycznie podkręcona, a jej procesor grafiki będzie pracował przy częstotliwości bazowie 1252 MHz, a w GPU Boost ta może urosnąć do 1506 MHz. Na śledziu znajdziemy dwa wyjścia obrazu: HDMI i Dual Link DVI-D.



Karty KFA2 GeForce GT 1030 Exoc White w Europie będą kosztowały około 80 euro za sztukę.