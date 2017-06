Karty graficzne do kopania kryptowalut

Do sieci trafiły pierwsze informacje na temat nowych kart graficznych, które przeznaczone są do kopania kryptowalut. Swoje produkty zaprezentował Asus, MSI i Colorful. Są to model oparte o procesory Nvidii. Mówi się także że niebawem zobaczymy urządzenia od AMD.



Niebawem powinniśmy się doczekać zapowiedzi pierwszych modeli. Nvidia przygotowuje dwa modele tego typu. Poza P106-100 bazującym na GTX 1060, spodziewać się można karty P104-100, która powstaje w oparciu o model GTX 1080/1070. Niestety nie wiemy ile produkt ten będzie kosztował i ile odblokowanych rdzeni CUDA znajdzie się na jego pokładzie. Mamy pewność, że otrzyma pamięci GDDR5X. Karty te mają być nawet o 30% skuteczniejsze w kopaniu kryptowalut. Ich premiera ma mieć miejsce jeszcze w czerwcu. Gwarancja wyniesie zaledwie 3 miesiące.



Asus P106-100 Mining nie posiada żadnych wyjść na śledziu. Jego GPU posiada 1280 rdzeni CUDA i pracuje z częstotliwością bazową 1506 MHz i do 1708 MHz w trybie Boost. Karta ma także 6 GB pamięci na pokładzie o taktowaniu 8000 MHz. MSI pokaże modele P106-100 Miner i P104-100 Miner. Ten drugi ma mieć 8 GB pamięci GDDR5X. Na zdjęciu widzimy model oparty na GTX 1060 TOC i GTX 1080/1070 AERO.

Ceny tych kart graficznych nie są jeszcze znane.