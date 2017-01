Karta GeForce GTX 1080 Ti od Gigabyte ujawniona

Wiele wskazuje na to, że GeForce GTX 1080 Ti pojawił się na targach CES 2017. Redakcja serwisu Hardware Canucks opublikowała film, gdzie pokazała nową konstrukcję z serii Aorus z tajemniczym rdzeniem Nvidii. Patrząc na zasilanie 2x 8-pin i budowę chłodzenia dochodzimy do wniosku, że mamy do czynienia z wydajnym sprzętem.



W materiale redaktorzy wspominają o zastosowaniu nowego rdzenia. Dodają, że chip ten Nvidia ma zaprezentować już niebawem. Poza tym wspomina się o rodzinie Aorus, w skład której wchodzą wysokiej jakości produkty i która jest zgodna właśnie z tym układem. To wskazuje, że rzeczywiście jest mowa o GeForce GTX 1080 Ti, co potwierdzałoby doniesienia o marcowej premierze karty podczas PAX East. Z drugiej strony może będzie ona pokazana wcześniej. Prawdopodobnie jest ona już gotowa i czeka na prezentację.



Ze zdjęć wynika, że model Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti posiada chłodzenie z licznymi rurkami termoprzewodzącymi, trzema wentylatorami i backplate. Zajmuje ono aż trzy sloty, a na śledziu mamy złącza DVI-D, 3x HDMI 2.0b i 3x DiaplayPort. Nie zabrakło także złączy SLI.