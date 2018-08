Jonsbo przedstawia RM3 Black RGB – elegancką obudowę „na miarę Twojego domu”

Cenisz elegancje i minimalizm? Marzysz o stworzeniu stylowego centrum multimedialnego w zaciszu swojego domu? Masz dość zwykłych, nudnych i głośnych „blaszaków”? Chcesz, aby Twoje stanowisko kojarzyło się z prestiżem i dobrym gustem? Marka Jonsbo stworzyła wysokiej jakości obudowę dla wymagających użytkowników.

Jedną z głównych cech RM3 jest prosta aluminiowa konstrukcja w połączeniu z dwoma pełnowymiarowymi bocznymi panelami z hartowanego szkła. Obudowa jest wyposażona w dwa wentylatory FR-531 RGB z tyłu i na dole, które można połączyć z listwą LED LB3 RGB. Da się je również zsynchronizować z podświetlanym logo Jonsbo i sterować nimi za pomocą kontrolera RGB LB3.

Użytkownicy posiadający płytę główną z 4-pinowymi nagłówkami RGB (takimi jak ASUS Aura lub MSI Mystic Light) mogą łączyć produkty RGB bezpośrednio z płytą główną i kontrolować je za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

W celu zapewnienia wysokiej stabilności, Jonsbo używa podstawy ze stali SGCC o grubości 1,0 mm. Z zewnątrz składa się z paneli wykonanych ze szczotkowanego aluminium dostępnych w dwóch kolorach - czarnym i srebrnym. Dzięki temu obudowa RM3 RGB posiada wyjątkowy design.

Wewnątrz Jonsbo jest możliwość instalacji płyty głównej o maksymalnym rozmiarze 245 x 245 mm. Użytkownicy mają do wyboru model Mini-ITX lub Micro-ATX. Wysokiej jakości i dobrze zaprojektowana konstrukcja pozwala na zamontowanie kart VGA o długości do 280 mm i chłodzenia procesora do wysokości 170 mm.

Z myślą o fanach gier oraz o osobach spędzających dużo czasu przed komputerem producent idealnie dopasował system wentylacyjny. Obudowa posiada wentylator pod pokrywą oraz z tyłu co zapewnia szybkie i skuteczne odprowadzenie ciepłego powietrza z jej środka. W celu jeszcze większej optymalizacji przepływu powietrza wewnątrz obudowy, na pokrywie zasilacza zainstalowany został trzeci wentylator. Wszystkie wentylatory RM3 są wyposażone w 3-pinowe złącza Molex i są już podłączone do 3-stopniowej regulacji wentylatora obudowy (low-high-off).

Obudowa zaopatrzona jest gumy antywibracyjne do montowania dysków twardych. W jej środku można pomieścić dwa 3,5-calowe i trzy 3,5-calowe lub pięć 2,5-calowych dysków. Za frontem zamontujemy dwa 3,5-calowe lub dwa 2,5-calowe dyski twarde / SSD. Dodatkowo na pokrywie zasilacza jest miejsce na dwa 2,5-calowe dyski SSD, a z tyłu nośnika płyty głównej na jeszcze jeden 2,5-calowy dysk twardy.

RM3 Black RGB łączy ze sobą elegancję, pojemność oraz precyzję w rozsądnej cenie.

Dane techniczne:

• Typ: Mini-Tower

• Obsługiwane płyty główne: microATX, Mini-ITX

• Miejsca na dyski 3.5 cala: 1 x

• Miejsca na dyski 2,5 cala: 5 x

• Wentylator (panel przedni): 1 x 120 mm RGB

• Wentylator (panel tylny): 1 x 140 mm

• Wentylator (panel dolny): 1 x 120 mm RGB

• Wymiary: 385 x 215 x 336 mm

• Waga: 7,3 kg

• Porty:

-2x USB 3.0

-1x Wyjście słuchawkowe

-1x Wejście mikrofonowe

• Materiał: aluminium, szkło hartowane, stal

• Maksymalna wysokość chłodzenia na procesor: 170mm

• Maksymalna długość karty graficznej: 280mm

• otwór na montaż

• Kod kreskowy 4250140374905

• Kod producenta JB-RM3 B-RGB

Sugerowana cena detaliczna: 490 zł brutto