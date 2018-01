Jonsbo CR-401 - nowe chłodzenie procesora

Firma Jonsbo, która oficjalnie należy do Coolteka wprowadziła do swojej oferty nowy model coolera CPU o nazwie CR-401. Sprzęt ten występuje, jako wieżowa konstrukcja z dosyć niespotykaną stylistyką, co pokazuje, że jest to głównie produkt dla modderów i graczy.



Cooler zbudowany został z dwóch aluminiowych radiatorów, pomiędzy którymi mamy 120 mm wentylator. Na górze widzimy aluminiową pokrywkę, która jest podświetlana różnymi kolorami, które tworzą ciekawe wzory. Urządzenie ma wymiary 125 x 88 x 165 mm i waży 860 gramów. Wentylator 120 mm obraca się z prędkoscią od 800 do 1600 RPM przy szumie od 18 do 25 dBA. Całość utrzymywana jest przez pięć miedzianych ciepłowodów, które mają wielobarwne podświetlenie. Cooler jest zgodny z podstawkami Intel LGA 115x/775 i AMD Socket AM2x/AM3x/AM4/FMx.



Model ten ma sprostać procesorom o TDP wynoszącym maksymalnie 135 W. Niestety nie wiemy kiedy będzie miała miejsce jego europejska premiera i jaką cenę przyjdzie nam zapłacić za to chłodzenie Jonsbo.