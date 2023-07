Jakość dopasowana do wymagań. TEUFEL prezentuje najbardziej zaawansowany model słuchawek w swoim portfolio - REAL BLUE PRO

Teufel prezentuje REAL BLUE PRO – najnowszy model słuchawek w portfolio niemieckiego producenta audio. Wyposażono je w trzy poziomy regulacji aktywnej redukcji szumów, tryb transparentny oraz opracowaną przez firmę Teufel technologię Dynamore® Headphones, która gwarantuje szeroką panoramę stereo. Bateria pozwala na ponad 40 godzin odtwarzania muzyki. Dodatkowo słuchawki zostały wyposażone w spersonalizowaną regulację dźwięku Mimi Hearing Technologies, która może zrekompensować skutki niektórych wad słuchu.

Bez przerwy w najwyższej jakości

44 milimetrowe przetworniki HD zapewniają wyważony dźwięk, szczegółowe tony wysokie oraz głęboki bas. Użytkownicy mogą dodatkowo spersonalizować brzmienie przy pomocy equalizera dostępnego w bezpłatnej aplikacji Teufel Headphones. Oprócz ustawień wstępnych dla różnych gatunków muzycznych i mowy, korektor oferuje również możliwość zapisania indywidualnych regulacji dźwięku. Słuchawki świetnie sprawdzą się podczas słuchania muzyki i podcastów, oglądania filmów lub grania.

Technologia dla najlepszych wrażeń

W 2017 roku firma Teufel stworzyła technologię Dynamore®. Do tej pory była ona stosowana tylko w kompaktowych systemach dźwiękowych. Wraz z premierą REAL BLUE PRO jest to debiut tego rozwiązania w słuchawkach. Dynamore® Headphones wyraźnie rozszerza scenę dźwiękową – zupełnie jak głośniki Teufel. Tę funkcją można włączyć i wyłączyć w aplikacji Teufel Headphones.

Ponadto istnieje możliwość personalizacji dźwięku po teście odsłuchowym Mimi. Użytkownicy bezpośrednio w aplikacji Teufel Headphones mogą wykonać test słuchu, który określa czułość tego zmysłu. Wraz z wiekiem zdolność rejestrowania wyższych częstotliwości spada. Na podstawie zarejestrowanych wartości, technologia Mimi Hearing tworzy spersonalizowany profil, który znacznie poprawia wrażenia dźwiękowe. Może to być pomocne dla osób słabo słyszących.

Wielopoziomowa redukcja szumów

Zamknięta konstrukcja słuchawek odpowiada za pasywne wytłumienie dźwięków zewnętrznych. Natomiast trzy poziomy regulacji aktywnej redukcji szumów (ANC) zapewniają idealne wyciszenie. Przy wybraniu najwyższego poziomu regulacji, technologia ANC niemal całkowicie redukuje hałasy otoczenia, takie jak irytujące stukanie klawiatury i hałasy w biurze, a także szum turbin w samolocie. Jeśli użytkownik chciałby usłyszeć dźwięki zewnętrzne, może włączyć tryb transparentny. Zamiast tłumić hałasy zewnętrzne za pomocą fali dźwiękowej o przeciwnej fazie, tryb transparentny wzmacnia dźwięki z otoczenia. W ten sposób użytkownik nie przegapi już żadnej rozmowy w poczekalni lub komunikatu na dworcu kolejowym. Mikrofony o wysokiej jakości ponadto redukują szum wiatru i hałasy oraz wzmacniają głos podczas rozmów telefonicznych i wideokonferencji.

Niezawodne w każdym momencie

Przy średnim poziomie głośności słuchawki REAL BLUE PRO na jednym ładowaniu mogą działać przez ponad 44 godziny z włączonym ANC. Jeśli użytkownik nie korzysta z redukcji szumów, czas pracy wydłuża się do ponad 56 godzin. Dzięki funkcji szybkiego ładowania, słuchawki REAL BLUE PRO w ciągu zaledwie 15 minut naładują się do poziomu pozwalającego na dodatkowe siedem godzin odtwarzania. W zestawie znajduje się również solidne etui, dzięki któremu możemy bezpiecznie przetransportować słuchawki. Maksymalny komfort użytkowania zapewniony jest dzięki miękkim nausznikom wykonanym z pianki memory, która mięknie pod wpływem ciepła ciała. Dzięki temu słuchawki dosłownie przylegają do ucha po krótkim czasie noszenia. Kolejną zaletą nauszników jest opcja ich wymiany.

Intuicyjna obsługa

Słuchawkami REAL BLUE PRO można sterować za pomocą przycisków oraz paneli dotykowych znajdujących się na nausznikach. Jeśli użytkownik chwyci nausznik prawą ręką, kciuk automatycznie znajdzie się na joysticku, który jest odpowiedzialny za następujące funkcje: regulacja poziomu głośności, przejście do następnego utworu, odtwarzanie/pauza. Bezpośrednio obok niego znajduje się przycisk ANC, który można łatwo wyczuć kciukiem. Za jego pomocą można przełączać pomiędzy trzema poziomami ANC oraz aktywować tryb transparentny. Aby szybciej znaleźć ulubione ustawienie, poszczególne tryby można wyłączyć bezpośrednio w aplikacji: przykładowo, jeśli użytkownik korzysta tylko z trybu transparentnego i technologii ANC na poziomie wysokim, może on wyłączyć w aplikacji niski i średni poziom ANC.

Na zewnętrznej powierzchni nauszników znajduje się panel dotykowy, który także pozwala sterować poszczególnymi funkcjami, poprzez dwukrotne lub trzykrotne kliknięcie na jeden z nauszników. Oprócz funkcji odtwarzania/pauzy, pomijania utworów, przyjmowania/kończenia oraz odrzucania połączeń, dostępne są również tryb dźwiękowe Dynamore® i tryb transparentny.

Przegląd wszystkich funkcji:

• Słuchawki bezprzewodowe nauszne o zamkniętej budowie;

• Hybrydowa technologia Active Noise Cancelling dla skutecznej redukcji szumów. Możliwość regulacji ANC w trzech poziomach (niski, średni, wysoki);

• Tryb transparentny dla wzmocnienia zewnętrznych dźwięków;

• Lekkie 44 milimetrowe liniowe przetworniki HD dla wyważonej reprodukcji dźwięku - szczegółowe tony wysokie oraz głębokie basy. Słuchawki odtwarzają również dźwięk o wysokiej rozdzielczości (High Resolution Audio);

• Możliwość włączenia technologii Dynamore® Headphones dla uzyskania szerokiej panoramy stereo;

• Bluetooth 5.1 z Qualcomm® aptX™ Adaptive i AAC do bezprzewodowego przesyłania muzyki HD w jakości podobnej do płyty CD ze Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music i innych usług streamingowych. Dźwięk wideo jest odtwarzany synchronicznie z ruchem warg;

• Czas odtwarzania do ponad 56 godzin bez ANC i do ponad 44 godzin z ANC;

• Intuicyjna obsługa dzięki przyciskom i panelowi dotykowemu na słuchawkach;

• Mikrofony o wysokiej rozdzielczości ze specjalnym algorytmem, który redukuje szum wiatru i hałasy oraz wzmacnia głos podczas rozmów telefonicznych i wideokonferencji;

• Personalizacja dźwięku Mimi kompensuje mniejsze i większe wady słuchu dla lepszego usłyszenia wszystkich detali dźwiękowych;

• Inne funkcje dostępne w aplikacji Teufel Headphones, w tym funkcja ShareMe do połączenia dwóch par słuchawek REAL BLUE PRO z jednym smartfonem, ustawienia dźwięku za pomocą korektora i Dynamore®, a także personalizacja systemu sterowania;

• Kompaktowy rozmiar dzięki mechanizmowi składania i obracanym nausznikom;

• Duże, miękkie, wentylowane i wymienne nauszniki wykonane z pianki memory gwarantujące niewielki ucisk;

• Możliwość wyboru trybu aktywnego lub pasywnego za pośrednictwem kabla, nawet gdy słuchawki są rozładowane;

• W zestawie znajduje się kabel mini jack 3,5 mm z pilotem zdalnego sterowania, kabel do ładowania typu USB-A do USB-C oraz etui.

Cena i dostępność

Słuchawki REAL BLUE PRO są dostępne już teraz na stronie teufelaudio.pl w dwóch kolorach Night Black i Titanium Gray w cenie 1 649 zł. Oprócz słuchawek w zestawie znajduje się także etui, kabel do ładowania typu USB-A do USB-C oraz kabel audio ze zintegrowanym pilotem.