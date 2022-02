Jaki system VPN wybrać?

Coraz więcej użytkowników sieci wie, że program antywirusowy to już za mało, aby naprawdę skutecznie chronić siebie i swoje dane online. Obecnie jedną z najlepszych metod jest skorzystanie z usług VPN. Popularność takich systemów ciągle rośnie, dlatego też ilość dostępnych opcji wciąż się zwiększa. Jak wybrać odpowiednią usługę VPN i która z najpopularniejszych będzie najlepszych wyborem?

Co to jest VPN i jak działa?

Jeśli ktoś jeszcze nie natknął się na pojęcie VPN i nie sprawdził, na czym polega taka usługa, oto krótkie wyjaśnienie. Jest to technologia, która zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo i, co dla wielu niezwykle istotne, anonimowość podczas korzystania z sieci. W tym celu wykorzystywane jest specjalne oprogramowanie oraz rozmieszczone po całym świecie serwery, dzięki czemu nawet dokładne zlokalizowanie użytkownika jest niemożliwe. Taka ochrona jest przydatna nie tylko podczas korzystania z sieci internetowej w domu, ale również łącząc się z nią przez WiFi w miejscach publicznych. Zanim zdecydujesz się na wybór odpowiedniego dostawcy takiej usługi, warto dokładnie dowiedzieć się, czym jest i jak działa VPN.

Jak wybrać VPN i który będzie najlepszy?

Zapoznanie się z tym, jak działa i czym dokładnie jest VPN to prosta część. Większą trudność sprawi wybór odpowiedniego oprogramowania i dostawcy usług. Pod uwagę trzeba wziąć wiele różnych aspektów, które ostatecznie będą decydować o komforcie pracy z takim systemem oraz o Twoim bezpieczeństwo jako użytkownika.

Zanim przedstawimy najpopularniejsze systemy VPN w ostatnich latach, warto wcześniej krótko wyjaśnić, jak szukać najodpowiedniejszego systemu. Dzięki temu łatwiej będzie przebrnąć przez liczne dostępne oferty. Zacznijmy więc od tego, że dobry system VPN powinien być dokładnie dopasowany do potrzeb użytkownika. Tak samo, jak z każdym innym sprzętem, gadżetem czy oprogramowaniem. Nie kupujesz i nie instalujesz pierwszych znalezionych programów, bo dobrze wiesz, że mogą Ci nie odpowiadać. Dokładnie tak samo jest w przypadku VPN. Przemyśl, po co i jak chcesz go używać jeszcze zanim zaczniesz przeglądać oferty. W zależności od działań, które podejmujesz w sferze online. Inny VPN sprawdzi się do streamowania, a jeszcze inny do gry w kasynie online i zbierania oferowanych tam bonusów. Jeśli chcesz skorzystać z tego typu rozrywki, musisz nie tylko wybierać bezpieczne i sprawdzone platformy, takie jak VegasSlotsOnline, ale także chronić własny sprzęt. Tylko dzięki temu możesz pewnie korzystać z dostępnych bonusów i mnożyć swoją wygraną.

Dobry VPN powinien być też kompatybilny z urządzeniami, na których chcesz go używać. Ważne także, żeby mógł on działać na kilku różnych sprzętach, oczywiście, jeśli będzie Ci to potrzebne. Osoby działające w sieci na telefonie komórkowym, laptopie i tablecie nie ucieszą się z systemu VPN, który jest kompatybilny tylko z jednym z nich. Zwróć też uwagę na metody płatności, obsługę klienta (może się okazać, że będziesz z niej nierzadko korzystać) czy dostępne lokalizacje. Najlepszą opcją jest spisanie najważniejszych parametrów i opcji w wybranych usługach VPN i porównanie ich ze sobą.

Skoro już wiadomo, jak wybrać dobry i przydatny system VPN, nadszedł czas na zapoznanie się z najpopularniejszymi usługami w tym zakresie, z których korzystają użytkownicy na całym świecie.

Nord VPN

Nord VPN to w zasadzie jeden z czołowych systemów do ochrony użytkowników. Firma swoją siedzibę ma w Panamie, co zyskuje jej jeszcze większe uznanie i zaufanie wśród internautów. Użytkownicy mogą wybierać, czy dane aplikacje stwarzają zagrożenie dla trwałości stworzonego tunelu, który ich chroni i w razie potrzeby je wyłączać. Jedną z największych zalet systemu jest łatwość obsługi i możliwość blokowania reklam. Nord VPN to dobra opcja dla początkujących i prywatnych użytkowników.

Surfshark VPN

Właściciel usługi VPN Surfshark ma serwery rozlokowane po całym świecie, co zapewnia użytkownikom wysoki poziom zabezpieczenia. Przedsiębiorstwo pozwala swoim klientom działać w trybie prawdziwie incognito. Żadne dane nie są zbierane ani zapisywane, a więc użytkownicy pozostają w pełni anonimowi.

Express VPN

Dzięki swojej szybkości działania Express VPN jest dobrym wyborem dla użytkowników poszukujących zabezpieczenia do streamowania gier czy filmów i seriali. Ponadto jest łatwy w obsłudze oraz bogaty w szereg dodatkowych usług. Firma nie gromadzi danych ani statystyk na temat użytkowników, więc zapewnia pełną anonimowość.

Tunnel Bear

Ciekawą opcją dla osób poszukujących dobrej usługi VPN jest Tunnel Bear. Największą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że jest ono darmowe. Jednak z brakiem opłat wiążą się także ograniczone możliwości. Usługa jest kompatybilna z większością popularnych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych, dzięki czemu może z niej korzystać praktycznie każdy użytkownik na całym świecie.