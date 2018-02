Jak zorganizować randkę z innej planety?

Te Walentynki będą wyjątkowe. Dlaczego? Ponieważ mamy dla Ciebie pomysł na niezapomnianą randkę. Twoja miłość zostanie mistrzem Jedi. Od kiedy mieczem świetlnym zaczęła sprawnie władać Rey, to właśnie kobieta stała się ucieleśnieniem Jasnej Strony Mocy. Zaproś ją na galaktyczną podróż w najlepszym wydaniu.

Przejście do innego wymiaru

Kino, kolacja, weekend za miastem. A może podróż na inną planetę? Elon Musk obiecuje, że to już za chwilę. Jednak zanim zobaczycie z kosmicznej kapsuły księżycowe kratery, możesz pokazać jej całą galaktykę, bez wychodzenia z domu i powiedzmy sobie szczerze – w rozsądnej cenie! Wystarczy zestaw Star Wars: Jedi Challenges i kawałek wolnej przestrzeni. Jak to działa?

Zestaw składa się z trzech elementów: gogli AR Lenovo Mirage, miecza świetlnego oraz lokalizatora. Połączone komponenty pozwalają na wejście do realnego świata Gwiezdnych wojen. To innowacyjna rozrywka, która wciąga każdego! Twoja walentynka będzie pod wrażeniem rozszerzonej rzeczywistości. Wyświetlany obraz wtapia się w realne otoczenie, przez co emocje towarzyszące rozgrywce są nieporównywalne z żadną inną formą cyber zabawy.



Kosmiczne wyzwania

Kiedy Twoja miłość wejdzie do świata Star Wars, będzie musiała pokonać trudności i strażników Ciemnej Strony Mocy na sześciu różnych planetach, aby dojść do ostatecznego starcia w Jądrze Galaktyki. W tym czasie rozwinie swoje umiejętności od poziomu Padawana, przez Rycerza, aż do Mistrza. O postępie będą świadczyć rangi Zakonu Jedi zdobywane po pomyślnie zakończonych walkach oraz zmieniający się kolor miecza świetlnego. W czasie gry wschodząca mistrzyni Jedi będzie także odkrywała nowe gatunki kosmicznych stworów oraz zdobędzie dostęp do unikalnych zdolności.

Ukochana przeżyje własną historię, w której będzie mogła wykazać się w trzech trybach gry: walki na miecze świetlne, w rozgrywce taktycznej oraz w kultowych Holoszachach. Zaufaj nam, jeżeli do tej pory nie była fanką Gwiezdnych wojen, to po tym kosmicznym maratonie, obejrzy z Tobą wszystkie części. Dodatkowo, podbijanie kolejnych planet uwolni w niej ogromne pokłady endorfin, które zagwarantują powodzenie niespodzianki.

W międzyczasie

Podczas jej rozgrywki będziesz miał czas na przygotowanie pysznej kolacji w kosmicznym wydaniu. Gwiezdny mus z białej czekolady, wrapy w niebieskim i czerwonym kolorze oraz babeczki z Lordem Vaderem wywołają gwarantowany uśmiech na jej twarzy. Po pysznej kolacji pokaż jej Rey w akcji z najnowszą częścią Star Wars. Girl power!

Jak widzisz, Walentynki nie muszą być nudne. Wystarczy dobry pomysł i garść własnej inicjatywny, aby wyjść z corocznej rutyny. A tematyka Star Wars? To też prezent dla ciebie. Niech moc będzie z Wami.