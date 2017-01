Jak zintegrować ze sobą dyski SSD i HDD

Choć SSD stopniowo wypierają dyski HDD, to te drugie nadal w pewnych obszarach pozostają lepszym rozwiązaniem. A gdyby tak połączyć to, co w tych dyskach najlepsze? Sprawdzenie takiego rozwiązania umożliwia karta PCI Express od Delocka.

Produkt Delocka (89379) wspiera technologię HyperDuo, dzięki której istnieje możliwość połączenia dysku SSD i HDD w jedno urządzenie. W ten sposób użytkownik może korzystać z zalet obu tych produktów: szybkości dysku SSD i pojemności dysku HDD.

Urządzenie poszerza też PC-ta o dwa dodatkowe złącza M.2 i SATA, co przy montażu odpowiednich podzespołów pozwala osiągnąć prędkość transmisji danych nawet do 6 Gb/s. Łącznie możemy podłączyć dwa dyski SSD przez M.2 i dwa dyski SSD lub HDD poprzez SATA III.

Karta PCI Express kosztuje około 399 zł.

Cechy produktu:

- Złącza:

* 2 x 67 pin M.2 key B slot

* 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin, żeńskie

* 1 x PCI Express x4, Rev. 2.0

* 1 x 4 pin złącze zasilania

- Interfejs: SATA

- Wspierane moduły M.2: format 22110, 2280, 2260, 2242 and 2230

z kluczem B lub B+M opartym na technologii SATA

- Wspiera RAID: 0, 1, 10

- Maksymalna wysokość modułów: 1,5 mm

- Prędkość transmisji danych: do 6 Gb/s

- Technologia HyperDuo Virtual Disk

- Wymagania systemowe: Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64, Linux Kernel 3.2.0

- Wymagania sprzętowe: PC z wolnym portem PCI Express x4, x8, x16, x32 slot