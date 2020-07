Jak zachować zdrowie w pracy? Wytyczne dla pracowników biurowych

Jeśli wszystko pójdzie w dobrym kierunku, to już niedługo home office zostanie zastąpiony przez tradycyjną pracę. Dla jednych oznacza to koniec z wolnością, kasynami online wyposażonymi w owocowe gry, które były uruchamiane w czasie pracy. Dla innych to jednak powody do niepokoju. W końcu wracamy do pracy, gdy wirus wciąż jest obecny. Podpowiadamy zatem porady, pewne wytyczne, jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Zupełnie nowe czasy

Od przełomu lutego i marca w naszym kraju znaczna część pracowników biurowych przeniosła swe obowiązki z siedziby firmy do domu. Tak zwany home office stał się właściwie jedyną formą świadczenia usług, wykonywania codziennych czynności służbowych. Po 3 czy 4 miesiącach takiej pracy z pewnością powrót do dawnego trybu nie będzie tak prosty.

Nie chodzi tylko o pewne przyzwyczajenia, lecz o samą pandemię. Trzeba przecież pamiętać o tym, że w biurach, siedzibach firm nadal obowiązywać będą pewne obostrzenia, które muszą być przestrzegane przez wszystkich pracowników. Od nich zależeć będzie nie tylko nasze zdrowie, lecz i naszych bliskich.

Jakie są wytyczne dla pracowników?

Aby pokazać, jak może wyglądać dziś praca w biurach, chcielibyśmy przedstawić wytyczne, które 27 maja opublikowało Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w Stanach Zjednoczonych. Są to wytyczne dla pracodawców dotyczące bezpiecznego powrotu pracowników do budynków biurowych i samej pracy.

Jazda windą: każdy z pracowników powinien przy wejściu i wyjściu z każdej windy pamiętać o dezynfekcji rąk. Dlatego też na każdym piętrze przy windzie musi znajdować się pojemnik z płynem dezynfekującym. Pracodawca nie tylko przy windzie, lecz i w łazienkach, kuchni czy nawet przy biurku powinien zadbać między innymi o mydło, środki dezynfekujące do rąk zawierające co najmniej 60% alkoholu, jak i również odpowiednie chusteczki, ręczniki papierowe i pojemniki na śmieci. W samej windzie warto mieć ze sobą mały przedmiot jak zapalniczkę czy ołówek, którymi to można dotykać przycisków.

Dostęp do otwartych miejsc: biura powinny zamykać ogólnodostępne miejsca lub ograniczyć ilość jednocześnie przebywających w nich osób. W takim wypadku w kuchni czy na stołówce powinno przebywać tylko tyle osób, ile jest to dopuszczalne. W łazienkach powinno się unikać do nich wchodzenia, jeśli wiele osób jednocześnie się znajduje w pomieszczeniu. Należy oczywiście przestrzegać higieny rąk i unikać powierzchni dotykowych. W kuchni czy na stołówce nie powinniśmy dzielić się jedzeniem ze swoimi współpracownikami. Warto wyjść na lunch przed budynek.

Maseczki i kontakt: w biurach powinniśmy nadal używać masek, jak i zachować fizyczny dystans. Z pewnością będzie to niezwykle trudne do wykonania, kiedy panować będą letnie upały. Już teraz uważa się, że powrót do pracy znajomych sprawi, że nastąpi zbyt duże odprężenie w tym temacie. Nie można się jednak dziwić osobom, które mają już dosyć całej kwarantanny, noszenia maseczek.

Organizacja stanowiska pracy: równie istotne jest zorganizowanie stanowiska pracy. Być może wielu pracodawców zwiększy odległość między biurkami, jak i również te mogą zostać zaopatrzone w specjalne panele ochronne. Pracownicy mogą zostać także zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony, zwłaszcza środki do dezynfekcji.

Ograniczenie spotkań: zalecane jest także ograniczenie spotkań między pracownikami. Większość konferencji czy spotkań w biurach powinna odbywać się drogą online.

Nawet jeśli miejsce pracy zostało ponownie otwarte, nie oznacza, że będzie w całości pozbawione wirusa. Pracownicy bowiem będą mieć ze sobą kontakt zarówno w biurze, kuchni, stołówce czy windzie.