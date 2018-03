Jak z dwóch dysków SSD zrobić zewnętrzny nośnik?

Jeszcze kilka lat temu całkiem popularnym formatem dysków SSD były nośniki mSATA. Dziś już niemal wymarły, a posiadacze tego typu urządzeń nie mają właściwie możliwości by zainstalować je w swoich nowych komputerach. Jest na to jednak pewien sposób. Dlaczego nie zrobić ze starego SSD nośnika zewnętrznego?

Niemiecka firma Delock wprowadza właśnie nowy produkt: konwerter oznaczony numerem kodowym 62986. Za może mało porywającą nazwą stoi bardzo ciekawe urządzenie. Dzięki niemu bez problemu zdołamy wykorzystać nośniki SSD mSATA lub SSD M.2, nawet jeżeli komputer nie posiada odpowiedniego złącza.

Wewnątrz obudowy konwertera znajdują się dwa sloty: mSATA i M.2. Możemy wykorzystać jeden z nich lub obydwa. Wewnątrz można zamontować nośniki mSATA połówkowe lub pełne oraz M.2 korzystające z kontrolera SATA o formatach 2230, 2242, 2260 oraz najpopularniejszym 2280. W ten sposób z dwóch dysków można zrobić jeden, do tego całkiem wydajny nośnik zewnętrzny. Do komputera podłączymy go za pomocą USB 3.1 typu C. Także w sytuacji, w której modernizujemy laptopa wymieniając jego dysk SSD na bardziej pojemny, możemy wykorzystać starszy dysk ponownie.

Produkt jest dostępny na rynku w cenie ok. 480 zł

Cechy produktu:

- Złącza:

* wejście USB 3.1 typu C

* gniazdo M.2

* gniazdo mSATA

-Chipset: ASMedia ASM1352R

- Interfejs: SATA

- Rozmiar: 2,5”

- Obsługiwane rozmiary dysków M.2: 2230, 2242,2260 oraz 2280.

- Obsługiwane rozmiary dysków mSATA: pełny i połówkowy

- Maksymalny pobór prądu przez dyski: 3A

- Zawiera diodę sygnalizacyjną LED

- Wsparcie dla systemów Windows 7 lub nowszych oraz Linux z kernelem 4.6 lub nowszym