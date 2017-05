Jak wybrać słuchawki?

Rodzice coraz częściej sięgają po nowinki technologiczne szukając prezentów majowych dla dzieci. Jednym z najmodniejszych gadżetów ostatnich czasów są słuchawki. Przed ich zakupem warto jednak zadać sobie pytanie – jak wybrać odpowiednie?

Aby zacząć orientować się w morzu różnorodnych ofert i sprawić dobry prezent, należy zacząć od określenia do czego będą służyć słuchawki, w jakich warunkach będą używane i jaka konstrukcja słuchawek będzie najbardziej odpowiednia dla dziecka.

Od celu i sposobu użytkowania słuchawek zależy na jakie parametry trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę. Jeśli dobieramy słuchawki do smartfonu lub tabletu, najlepiej wybrać słuchawki o niskiej impedancji. Optymalny przedział to 16-32 Ohm, niższe wartości będą oznaczać bardzo duże zniekształcenia dźwięku. Do stacjonarnych źródeł dźwięku warto wybrać słuchawki o wyższej impedancji – minimum 50 Ohm – są one relatywnie cichsze, ale mają mniejszą tendencję do zniekształceń harmonicznych. Warto zwrócić także uwagę na poziom SPL – maksymalnego ciśnienia akustycznego mierzonego w dB. Jeśli ten parametr przekracza 105-110 dB, słuchawki są bardziej odporne na zniekształcenia, nawet na bardzo wysokich poziomach głośności. Ostatni ważny parametr, to pasmo przenoszenia. Słuch ludzki funkcjonuje w zakresie 20-20000 Hz, ale mało osób słyszy dźwięki powyżej 15000 Hz. Niektóre słuchawki są w stanie przenieść dużo szerszy zakres częstotliwości, nawet od 6 do 51000 Hz. Duże wartości pasma przenoszenia świadczą o produkcie najwyższej jakości, który zapewni większą paletę dźwięków.

Wybierając konstrukcję, należy pamiętać, że istnieją trzy podstawowe grupy słuchawek: otwarte, półotwarte i zamknięte. Ze względu na konstrukcję obudowy istnieje podział na modele nauszne, wokółuszne i douszne.

Słuchawki otwarte zapewniają dobrą cyrkulację powietrza, a dźwięki swobodnie przechodzą przez muszlę. Dostępne są zarówno modele nauszne jak i wokółuszne. Najbardziej rozpowszechnioną konstrukcją są słuchawki douszne, tzw. „pchełki”, dodawane przez wszystkich producentów smartfonów. Ten rodzaj słuchawek oferuje najniższą jakość brzmienia w porównaniu do innych rodzajów. Ponadto nie zapewnia dobrej izolacji od dźwięków otoczenia, co skutkuje tym, że użytkownik jest zmuszony dość głośno słuchać muzyki. Najbardziej optymalną konstrukcją wśród słuchawek otwartych są nauszne lub wokółuszne, które sprawdzą się zarówno w domowym zaciszu, jak i na zewnątrz.

Słuchawki półotwarte łączą najlepsze cechy innych konstrukcji, są idealnym dodatkiem do każdego smartfona. Bardzo dobrze przenoszą niskie, średnie i wysokie tony, zapewniają również optymalny kontakt z otoczeniem i dobrą cyrkulację powietrza. Muszle mogą posiadać otwory po zewnętrznej stronie, co wzbogaca przestrzeń dźwiękową oraz eliminuje efekt odbicia fali dźwiękowej w membranie tak jak w słuchawkach zamkniętych. Te zalety przekładają się na wyższą cenę urządzenia.

Słuchawki zamknięte mają szczelną obudowę i zapewniają dobrą izolację od dźwięków otoczenia. Ograniczają również emisję dźwięku na zewnątrz. Ten typ słuchawek można rozpoznać po tym, że ich muszle są pełne i jednolite, bez dodatkowych otworów. Na rynku znajdziemy modele zarówno nauszne, jak i dokanałowe. Najczęściej używane są na zewnątrz, np. do biegania. Decydując się na zamknięte słuchawki należy pamiętać o przerwach podczas słuchania muzyki, aby zminimalizować ryzyko podrażnień ucha.

Niezależnie od tego, na które słuchawki się zdecydujemy, warto pamiętać, że należy z nich korzystać w sposób odpowiedzialny, czyli tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia słuchu. Światowa Organizacja Zdrowia już w 2015 roku alarmowała, że prawie miliard osób na całym świecie jest narażonych na utratę słuchu z powodu niebezpiecznego sposobu słuchania muzyki. Prawie 50% młodych osób w wieku 12-35 lat słucha muzyki w słuchawkach w sposób zagrażający zdrowiu. Firma Sennheiser w ramach akcji „Słuchaj odpowiedzialnie” radzi przestrzegać kilku podstawowych zasad:

1. Nigdy nie ustawiaj maksymalnej głośności.

2. Najlepiej korzystaj z połowy skali głośności (optimum to ok. 85 dB).

3. Czas słuchania na słuchawkach ogranicz do 1 godziny dziennie.

4. Podczas słuchania muzyki rób przerwy.

5. Aby uniknąć przykrych uderzeń dźwięku, przy podłączeniu słuchawek zawsze ustaw poziom głośności na 0.

6. Im bardziej zamknięte słuchawki, tym ciszej należy słuchać.