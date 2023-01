Jak wiele może dla sieci blockchain znaczyć integracja ETH z VISA?

Przełomowa? Niewątpliwie w pewnych aspektach tak. Bardzo istotna dla świata finansów? Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Kiedy prawdziwy gigant na rynku kart płatniczych, a więc VISA, zdecydował się zintegrować z Ethereum, nie dało się nie słyszeć entuzjazmu orędowników kryptowalut. Zwłaszcza w okresie, kiedy krypto nie wiodło się najlepiej i mieliśmy do czynienia z długą i mroźną kryptowalutową zimą, to niezwykle ważna wiadomość dla wszystkich osób i instytucji funkcjonujących w tym ekosystemie.

Dlaczego właśnie Ethereum?

Że Ethereum (ETH), a w zasadzie ether, jest jedną z najlepiej wspieranych i rozwiniętych monet, nie trzeba nikogo przekonywać. Popularnością ustępuje ona jedynie BItcoinowi (BTC), a w tyle zostawia Tether (USDT), U.S. Dollar Coin (USDC) czy choćby zainicjowaną memem z „piesełem” walutę Dogecoin (DOGE).

Przewagą Ethereum nad Bitcoinem jest zdecydowanie fakt, że to więcej niż pieniądz wirtualny. Ethereum pozwala tworzyć inteligentne kontakty działające w jego blockchainie. Ich egzekucja jest gwarantowana kodem opartym o proste warunki — jeśli wydarzy się X, to dzieje się Y. Nie trzeba tutaj pośredników, osób trzecich — umowa zawierana jest przez dwie zainteresowane strony i zapisana w kodzie. Sieć Ethereum może też służyć do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (Dapps). Wielu nazywa je wręcz przyszłością technologii. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że VISA — będąc firmą słynącą z innowacji — decydując się na duży i zdecydowany krok ku przyszłości z krypto, stawia na Ethereum.

Automatyczne płatności — w służbie wygodzie

Automatycznie pobierane płatności to coś, bez czego wielu z nas już dziś nie wyobraża sobie prowadzenia rachunku bankowego. Kredyt hipoteczny, raty za sprzęt RTV czy AGD, czynsz, płatności za prąd, wodę, gaz, ogrzewanie. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko to płacimy regularnie, zwykle do konkretnego dnia każdego — lub przynajmniej co któregoś — miesiąca.

Automatyczne płatności uczyniły ten proces zdecydowanie łatwiejszym. VISA w komunikacie, którym anonsuje wprowadzenie automatycznych płatności również za pośrednictwem krypto, podaje przykład Alex. Kobiety, która wyjeżdża na zagraniczne wakacje w Alpy 25 lutego i ma zamiar wrócić 10 marca. Alex otrzymuje wypłatę pierwszego dnia każdego miesiąca, a piątego spłaca ratę kredytu, płaci za telewizyjną subskrypcję, a także reguluje rachunki za media. Normalnie musiałaby szukać miejsca z dostępem do Internetu lub kombinować z roamingiem, by pomiędzy 1 a 5 marca usiąść i zapłacić za to wszystko.

Ale Alex woli oddawać się białemu szaleństwu na alpejskich stokach. Więc programuje w banku płatności za to wszystko tak, by spłynęły z konta bez jej ingerencji. Po wypłacie a przed ostatecznym terminem płatności.

A co, jeśli Alex woli krypto?

A gdyby tak spróbować rozegrać ten scenariusz w nieco bardziej nowatorski sposób? — pomyśleli włodarze VISA i przed takim też wyzwaniem postawili programistów podczas wewnętrznego Crypto Hackathonu. Celem było sprawienie, by Alex mogła w taki sam sposób zapłacić za swoje zobowiązania, z tą tylko różnicą, że miała móc zrobić to z zastosowaniem kryptowaluty Ethereum. Problemem był fakt, że by dokonać transakcji, użytkownik musi każdorazowo podpisać ją swoim kluczem prywatnym. Alex mogła więc albo znów szukać miejsca, z którego mogłaby autoryzować transakcję lub powierzyć ją osobie/instytucji trzeciej. Tutaj problemem jest jednak kwestia zaufania do kogoś takiego.

Ethereum z natury nie jest przystosowane do obsługiwania płatności typu pull, czyli na przykład właśnie automatycznych transakcji. Krótka lekcja — płatności push to te, przy których „inicjatywa” wychodzi od płacącego, pull — kiedy transakcję inicjuje osoba/instytucja będąca odbiorcą.

Idea przyszłości: Account Abstraction

Tęgie głowy w VISA myślały i wymyśliły. Koncept, który nazwano Account Abstraction, a który w skrócie polegałby na złączeniu do tej pory rozdzielnych kont użytkowników (Externally Owned Accounts) i kont wspomnianych już wcześniej kontraktów (Contract Accounts). Dzięki temu użytkownik mógłby wydawać instrukcje, by na podstawie smart kontraktu była wykonywana odpowiednia automatyczna płatność. Dokładnie wtedy, kiedy zainicjowałby ją pobierający opłatę zautoryzowany takim właśnie smart kontraktem. W tym sensie niewiele różniłaby się ona od klasycznej transakcji push. Byłaby ona bowiem autoryzowana przez użytkownika — z tym że na jakiś czas przed dokonaniem transferu środków.

Taki ruch, na jaki decyduje się VISA, aktywnie poszukując rozwiązań dla rynku kryptowalutowego, dla sektora oznacza wielki krok naprzód. Gigant bowiem nie tylko pomaga znaleźć sensowne opcje, ale też mimochodem uwiarygadnia je wyrobioną przez lata potężną marką.