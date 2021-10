Jak ważna jest komunikacja między kierowcą a inżynierem w F1?

Formuła 1 określana jest królową motorsportu. Bolidy rozwijające prędkość wynoszącą 340 km/h muszą być opracowane z dbałością o każdy szczegół. Nawet najmniejszy detal jest w stanie zmienić przebieg wyścigu. O ile mechaniczne rozwiązania stanowią o sile bolidu, o tyle nieokreślonym i często pomijanym aspektem podczas rywalizacji jest komunikacja między kierowcą a inżynierem wyścigowym. EPOS by Sennheiser tworząc produkty najwyższej klasy zdobył zaufanie zespołu Aston Martin Cognizant™. Przedsiębiorstwa od początku obecnego sezonu walczą o zdobycie jak największej liczby punktów, aby uzyskać wysokie miejsce w klasyfikacji kierowców i konstruktorów.

Komunikacja kluczem do sukcesu

Niezawodność komponentów instalowanych w bolidach jest niesamowicie ważna. Świat Formuły 1 oparty jest nie tylko na ogromnej wiedzy, nietuzinkowych umiejętnościach czy zaawansowanej technologii, ale także na komunikacji. To dzięki niej możliwe są sukcesy na torach. Dostarczany sprzęt audio służy do komunikacji między inżynierem wyścigowym a kierowcą, pomaga obrać najlepszą taktykę i przekazywać najważniejsze informacje dotyczące zarówno warunków na torze, jak i stanu samochodu.

W wielu dziedzinach życia komunikacja jest kluczem do sukcesu. Nie inaczej jest w Formule 1. Mogłoby się wydawać, że kierowca na torze pracuje sam, jednak w alei serwisowej szereg ekspertów oraz inżynierów wyścigowych bacznie obserwuje jego poczynania. Razem jako zespół pracują na ostateczny sukces. Komunikacja odgrywa kluczową rolę w wygrywaniu i osiąganiu dobrych wyników. W tak szybkim sporcie, jakim jest F1, każda sekunda ma wagę złota, dlatego też ważne jest, aby wszystkie komunikaty przekazywane były w mgnieniu oka. EPOS by Sennheiser korzysta z najbardziej zaawansowanej technologii transmisji audio, która eliminuje nieporozumienia, błędne interpretacje i stracone szanse podczas wykonywania obowiązków.

Warto wspomnieć słowa prezesa marki EPOS by Sennheiser, które usłyszeliśmy w lutym bieżącego roku, kiedy poinformował świat o rozpoczęciu współpracy z Aston Martin Cognizant Formula One™.

“Jesteśmy bardzo podekscytowani, że jesteśmy globalnym partnerem audio tej kultowej marki, która powraca na tor F1 po ponad 60 latach. EPOS ma wiele cech wspólnych z zespołem Formuły 1 firmy Aston Martin Cognizant™ – nasza bogata historia opiera się na ponad stuletnim doświadczeniu i innowacjach, aby tworzyć produkty premium, które stawiają na pierwszym miejscu wysoką wydajność, kunszt i ponadczasowy design. Formuła 1 to dziś znacznie więcej niż prędkość – chodzi o uwolnienie ludzkiego potencjału poprzez technologię, innowacje i najnowocześniejszą inżynierię – filary, które są w samym sercu tego, co robimy w EPOS. Bardziej niż w jakimkolwiek innym sporcie Formuła 1 demonstruje znaczenie doskonałego dźwięku, a płynna komunikacja ma moc poprawiania zarówno wyników zespołu, jak i indywidualnych osiągnięć. Nie możemy się doczekać, aby wykorzystać naszą wspólną wiedzę, aby zaznaczyć nową erę w wyścigach Formuły 1.” - Jeppe Dalberg-Larsen, prezes EPOS.

Na co wpływa komunikacja podczas wyścigu?

Sukcesy kierowcy nie byłby możliwe, gdyby nie nić komunikacji pomiędzy nim a inżynierem sportowym. Przekazywanie informacji do ucha kierowcy pozwala na dobranie odpowiednich strategii i monitorowanie tego, co dzieje się na torze. Prędkość bolidu F1 jest ogromna, dlatego też w ciągu sekundy sytuacja na torze może ulec zmianie. To właśnie wtedy inżynier wyścigowy odpowiednio instruuje kierowcę. Nieoczekiwane zdarzenie, nadchodząca zmiana pogody czy szczegółowe dane na temat stanu samochodu - wszystko to wpływa na strategię, która w efekcie może przynieść końcowy sukces.

Komunikacja w Formule 1 jest dwustronna, dlatego też ważne jest to, aby kierowca przekazywał jasne i klarowne komunikaty o tym, co dzieje się na torze. Zaawansowane technologie stosowane w bolidach F1 pozwalają na zmianę ustawień “w locie”. Odpowiednio dobrane programy pozwalają na zmianę charakterystyki pojazdu, co w efekcie może skutkować np. lepszą przyczepnością czy mniejszym zużyciem opon. Wszystkie zmiany przygotowywane są przez mechaników oraz inżynierów, a potem przekazywane kierowcy. To samo tyczy się ekstremalnych sytuacji, takich jak przebicie opony, wypadku na torze czy awarii ważnego komponentu uniemożliwiającego dalsze ściganie. Wszystko to podkreśla, jak ważne jest komunikowanie się podczas wyścigu.

Jazda bolidem F1 to poruszanie się na granicy, nie tylko swoich możliwości, ale także toru. Cały czas zdarza się tak, że kierowcy używają każdego milimetra asfaltu i niestety przekraczają limity. Ostrzeżenia wydawane przez FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa) dbającą o zasady fair-play, przekazywane są właśnie przez radio. Gdy tych ostrzeżeń jest zbyt dużo, kierowca musi odbyć karę przejazdu przez aleję serwisową, podczas pit-stopu lub na koniec wyścigu. O tym wszystkim informowany jest przez swojego inżyniera wyścigowego.

Stała komunikacja jest kluczem do sukcesu podczas każdego Grand Prix. Zespoły Formuły 1 starają się zawężać koło osób komunikujących się z kierowcą do maksymalnie jak najmniejszej ilości, co pozwala na przeprowadzenie dokładniejszych procedur podczas wyścigowego weekendu.

Komunikacja, kluczowym aspektem również w biznesie

