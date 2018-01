Jak uzbroić stary komputer w szybki port USB 3.1 gen. 2?

Małe wymiary sprzętów często są przyczyną ograniczenia liczby zewnętrznych portów, a tym samym obniżenia uniwersalnej funkcjonalności komputera. Doskonałym rozwiązaniem w takim przypadku są stacje dokujące. Problem w tym, że nie każdy laptop dysponuje niezbędnym złączem. I tu do gry wchodzą takie urządzenia jak Delock 87298 czyli stacja dokująca USB Type-C™ 4K 30 Hz.

Wyobraźcie sobie następującą sytuację. Wracacie do domu, wyjmujecie laptopa z torby lub plecaka i jednym kablem podłączacie do niego wszystko, co macie na biurku: mysz, klawiaturę, zewnętrzny ekran, drukarkę, a nawet słuchawki. Jednocześnie jedynym złączem, które tym samym zajęliście w laptopie jest port USB typu C.

Obraz, dźwięk, sieć

Delock 87298, czyli stacja dokująca podłączana poprzez USB 3.1 typu C lub Thunderbolt 3 jest ciekawym rozwiązaniem dla ultrabooków, zwykle ubogich w porty. Liczba i rodzaje gniazd dostępnych na tym niewielkim urządzeniu jest imponująca. Od USB typu A, poprzez mini DisplayPort i HDMI, aż po gigabitową kartę sieciową czy gniazdo słuchawkowe mini-jack 3,5 mm. Niemiecki producent nie zapomniał o posiadaczach starych monitorów. Delock 87298 posiada nawet złącze VGA/D-Sub. To wszystko uzupełnia czytniki kart pamięci SD i micro SD.

Wiele w niewielkiej formie

Aż dziewięć gniazd, plus dwa czytniki kart, udało się zmieścić na skromnej powierzchni. Delock 87298 ma bowiem wymiary 13,7 x 7,5 x 1,7 cm. Nie zajmie więc dużo miejsca na biurku. Wbudowany kabel USB typu C ma długość 18 cm.

Nie tylko dla Windows

Stację dokującą Delock 87298 docenią nie tylko posiadacze komputerów z popularnym systemem operacyjnym Microsoftu. Poza Windows 8.1 i Windows 10 urządzenie współpracuje także z Mac OS (od 10.9 w górę) oraz Androidem (od 6.0 w górę). Daje to interesującą możliwość podłączenia np. pod tablet całego zestawu peryferii, czyniąc z niego właściwie pełnoprawny komputer.

Obraz poprzez stację

Tu ważna uwaga. Delock 87298 potrafi przekazywać sygnał video (poprzez mini DisplayPort lub HDMI). Jednak to, w jaki sposób to robi jest uzależnione od systemu operacyjnego. Przykładowo dla Mac OS dostępne jest jedynie powielanie ekranu, podczas gdy użytkownicy Windows mogą korzystać zarówno z powielania, jak i rozszerzenia obrazu.

Produkt jest dostępny na rynku w cenie 475 zł.

Dane techniczne:

• Złącza:

z przodu urządzenia:

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s RJ45

1 x mini DisplayPort

1 x HDMI-A 19 pin

1 x VGA 15 pin

1 x USB typu C (zasilanie)

z tyłu urządzenia:

3 x USB 3.0 typu A

1 x Mini-jack 3.5 mm

1 x czytnik SD / SDHC / SDXC / MMC

1 x czytnik Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC

1 x USB typu C

• HDMI i DisplayPort obsługują rozszerzenie i powielanie obrazu

rozdzielczość do 2560 x 1440 @ 60 Hz lub 3840 x 2160 @ 30 Hz

(rodzaj i tryb wyświetlanego obrazu zależy od systemu operacyjnego)

• gniazdo VGA obsługuje rozdzielczość do 1920 x 1080 @ 60 Hz

• Moc zasilania wyjściowego: maksymalnie 10 W

1 x USB typu A maksymalnie 7,5 W

2 x USB typu A maksymalnie 5 W (razem)

• Zasilanie wejściowe: 1 x USB Typu C maksymalnie 60 W

• Metalowa obudowa

• Długość wbudowanego kabla: 18 cm

• Wymiary: 13.7 x 7.5 x 1.7 cm

Wymagania systemowe

• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android ex 6.0, Mac OS ex 10.9

• Urządzenie z wolnym gniazdem USB typu C z obsługą tzw. alternatywnego trybu DisplayPort lub z Thunerdbolt 3