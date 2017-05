Jak Polacy korzystają z tabletów

Huawei sprawdził, w jakich okolicznościach i w jaki sposób Polacy korzystają z tabletów. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SW Research, tablet to świetny pomysł na zapewnienie rozrywki całej rodzinie. Wśród nowych urządzeń Huawei każdy znajdzie coś dla siebie. Od stylowego i idealnego do odtwarzania multimediów modelu MediaPad M3 lite do przystosowanych dla rodziny tabletów z linii T3.

Okazuje się, że Polacy chętnie sięgają po tablet – według badania przeprowadzonego na zlecenie Huawei Polska, prawie 70% osób posiadających to urządzenie, korzysta z niego co najmniej kilka razy

w tygodniu . 44% użytkowników umila sobie w ten sposób wolny czas, 40% sięga po tablet, gdy chce się zrelaksować, a 39% sprawdza za jego pomocą bieżące wiadomości ze świata.

Wygoda we własnym domu

W idealnym świecie, wszystko, czego potrzebujemy, powinno być na wyciągnięcie ręki. Szybki i wygodny dostęp do najświeższych wiadomości, ulubionych przepisów czy poczty e-mail, ułatwia wypełnianie codziennych obowiązków. Okazuje się, że wiele z nas sięga po tablet właśnie w domowym zaciszu – aż 76%.

Niemal 70% badanych za pomocą tabletu przegląda portale społecznościowe, a 40% osób używa go do gier

lub oglądania filmów. Najnowsze tablety Huawei są projektowane z myślą o dostarczeniu jak najlepszych wrażeń z odtwarzanych multimediów. Huawei MediaPad M3 Lite został wyposażony w aż cztery głośniki stereo, powstałe we współpracy z legendą w zakresie dźwięku – firmą Harman Cardon. Co ważne, trzymanie tabletu poziomo lub pionowo nie ma znaczenia – M3 lite automatycznie wykryje i dostosuje brzmienie głośników.

Zero nudy w podróży

Ponad 50% użytkowników tabletów aktywnie korzysta z nich także podczas podróży. Uczestnicy badania deklarowali, że wykorzystują wtedy tablet do słuchania muzyki (37%), oglądania video (35%), a także do czytania książek (34%). Najnowsze tablety Huawei z serii M3 lite i T3 są wyposażone

w technologię ClariVu, która, poprzez redukcję niebieskiego światła, zapewni komfort oczom. Tablet to także dostęp do nawigacji i map, z których korzysta ponad 40% użytkowników tych urządzeń. Nic dziwnego, że tablety sprawdzają się w podróży. MediaPad M3 lite został wyposażony w baterię o pojemności 6660mAh, która pozwoli nawet na

8 godzin oglądania multimediów.

Nie tylko użyteczność, ale także wygląd tabletu ma znaczenie. Huawei MediaPad M3 lite wyróżnia się minimalistycznym designem. Wykonany został z aluminium, a jego krawędzie są elegancko zaokrąglone. Tablet jest niezwykle cienki i lekki. Jego grubość to zaledwie 7.1mm, a waga wynosi 460g, czyli mniej więcej tyle, ile kubek kawy.

Centrum rodzinnej rozrywki

Jak wynika z badań, co piąty Polak uważa tablet za doskonałe narzędzie, aby zająć czas i uwagę dziecka. Nowe tablety Huawei z serii MediaPad T3 wyposażone są w specjalny „Kącik dla dziecka”,

w których znajdują się tylko aplikacje, dodane przez rodziców. Uniemożliwia to dostęp najmłodszych

do nieodpowiednich treści. Interaktywna gra, ulubiona kreskówka czy film edukacyjny zajmą dziecko

na długo, np. w poczekalni lub podczas długiej i nużącej podróży.

Kiedy dzieci pójdą już spać, czas na relaks dla rodziców. Dla wielu osób tablet jest bowiem nieodłącznym kompanem spędzania wieczoru. Ekran tabletu M3 lite, o rozmiarze 10 cali i rozdzielczości 1920x1200px, pozwala na ustawienie aż 4096 poziomów jasności ekranu. Opcja ta przyda się szczególnie miłośnikom czytania interesujących lektur lub oglądania filmów w kompletnej ciemności. Czy można znaleźć lepsze urządzenie, które jest nowoczesnym centrum zarządzania rodziną?

Huawei MediaPad M3 lite 10’ jest dostępny w najlepszych salonach sprzedaży w cenie 1399zł (wersja WiFi) i 1599zł (wersja LTE) w kolorze szarym.

Tablety z rodziny MediaPad T3 są dostępne w najlepszych salonach sprzedaży w cenach:

• Huawei MediaPad T3 7’: 449zł w kolorze srebrnym i szarym

• Huawei MediaPad T3 8’: 749zł w kolorze szarym

• Huawei MediaPad T3 10’: 899zł w kolorze szarym