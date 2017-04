Jak podnieść sprawność dysków?

Problem ze sprawną pracą dysku? Delock przekonuje, że wystarczy zastosować konwerter M.2 z kluczem B+M, by niemal natychmiast podnieść efektywność dysków twardych.

Produkt (62850) Delocka pozwala rozbudować system o cztery dodatkowe porty SATA. Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość stosowania różnych trybów RAID, co przekłada się na pracę dysków twardych, w tym zwiększenia ich wydajności czy powiększenia dostępnej przestrzeni.

Prócz tego, konwerter wspiera technologię hyperduo. Funkcja ta łączy dyski SSD i HDD, wyciągając z nich w ten sposób to, co oba rozwiązania mają najlepszego do zaoferowania: szybkość SSD i pojemność HDD.

Konwerter M.2 z kluczem B+M kosztuje około 300 zł.

Dane techniczne:

• Złącze:

- 1 x 59-pinowe męską wpustem B+M M.2 >

- 4 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s męski

- 1 x męskie 2-pinowe złącze główkowe dla diody LED

• Chipset: Marvell

• Interfejs: PCIe 2.0

• Kształt: M.2 3042

• Odpowiedni dla gniazd M.2 z wpustem M lub B+M opartych na PCIe

• Szybkość transmisji danych: do 6 Gb/s

• Obsługuje Raid 0, 1, 10, JBOD, hybrydowy dysk wirtualny (bezpieczeństwo/pojemność)

• Obsługuje dyski HDD i SSD

• Wspiera Native Command Queuing (NCQ)

• Wymiary (DxSxW): ok. 42x30x13 mm

Wymagania systemowe:

• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 4.4

• Jedno wolne gniazdo M.2 z wpustem M