Jak NAS pomaga prowadzić biznes?

Dynamicznie rozwijający się rynek technologiczny zachęca do wprowadzania nowych produktów, by klient biznesowy nie musiał się martwić o to, że jego interes prowadzony jest w oparciu o przestarzałe rozwiązania. Dlatego też Asustor ogłosił debiut nowych modeli dysków sieciowych NAS, w tym tego przeznaczonego właśnie dla biznesu: AS6404T.

W pierwszej kolejności AS6404T to zaawansowane narzędzie do przechowywania i backupu danych. Pierwszy cel realizowany jest m.in. przez dostęp do licznych publicznych chmur takich jak: Dropbox, Google Drive czy OneDrive. Co do backupu, warto wspomnieć o funkcji MyArchive, pozwalającej na archiwizowaniu plików na dyskach twardych. Produkt Asustora wspiera również technologię snapshot, umożliwiającą szybkie przywrócenie plików po awarii systemu.

Nowa generacja – do usług!

Kolejną istotną rolą NAS-a jest ułatwianie dostępu do danych dla uprawnionych użytkowników. To w przypadku AS6404T gwarantować ma m.in. szybkość zapisu i odczytu na poziomie do – kolejno - 221 i 219 MB/S. Za tymi wynikami stoi procesor nowej generacji, Intel Celeron Apollo Lake. Według zapewnień Asustora podzespół ten pozwala osiągać o 30% większą efektywność działania niż w przypadku starszych CPU.

Haker połamie sobie zęby

Bardzo ważne w biznesie jest zabezpieczenie swoich danych m.in. przed atakiem z zewnątrz. Jedną z form ochrony plików oferowaną przez AS6404T jest możliwość ustawienia odpowiedniego poziomu RAID. Takie rozwiązanie jest przydatne zwłaszcza przy różnej ilości zamontowanych w NAS-ie dysków. Do tego dochodzą też i inne bariery ochronne, takie jak Firewall, opcja bezpiecznego łączenia czy zaawansowany algorytm szyfrujący.

WOW, tak to działa!

Pełniąc rolę serwera, urządzenie Asustora może działać 24/7, choć wcale nie musi być przez cały czas włączone, by użytkownicy mieli dostęp do danych. Dzięki funkcjom WOW (Wake on WAN) i WOL (Wake on LAN), NAS-a można uruchomić za pośrednictwem Internetu lub przebywając w tej samej sieci, co podpięty do niej AS6404T.

Czuwaj!

Dysk sieciowy NAS to także centrum monitoringu. Przekazując obraz z maksymalnie czterech kamer na urządzenie mobilne, daje szefowi tym samym możliwość obserwowania, co dzieje się w biurze po godzinach pracy. Istnieje również możliwość dokupienia dodatkowych licencji do aż 36 kamer.

Nie tylko do pracy

Jednak funkcjonalność AS6404T nie ogranicza się tylko do spraw związanych stricte z biznesem. NAS może stać się także multimedialnym kombajnem. Wszystko to dzięki wbudowanemu silnikowi graficznemu, wspierającemu standardy kompresji HEVC i VP9, technologii dual-channel, czy wejściu HDMI 2.0, wpływającym na jakość wyświetlanych filmów.

Dysk sieciowy AS6404T kosztuje około 2999 zł. Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją. Dystrybutorem rozwiązań Asustor w Polsce jest firma Impakt.

Dane techniczne:

• Procesor: Intel Celeron J3455 Quad-Core 1.5 GHz

• Pamięć RAM: 8 GB SO-DIMM DDR3L (4GB x 2, maksymalnie do 8 GB)

• Ilość dysków (produkt dostarczany jest bez dysków twardych): HDD 4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD

• Maksymalna pojemność: 40 TB (4 x 10 TB HDD, pojemność może zależeć od poziomu RAID)

• Interfejs sieciowy: 2 x Gigabit Ethernet

• Złącza dodatkowe: 4 x USB 3.0 (3 x Type A, 1 x Type C)

• Wyjścia: 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF

• Wentylator systemowy: 1 x 120 mm

• Zasilacz/adapter: 1 x 90 W

• Moc wejściowa: od 100V do 240V AC

• System operacyjny: ADM

• Maksymalna ilość obsługiwanych kamer IP (Surveillance Center): 36 (4 bezpłatne licencje)

• SMB zapis/odczyt: do 221/219 MB/sek.

• Szyfrowanie: AES-NI