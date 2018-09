Jabra wyznacza standardy w dziedzinie łączności bezprzewodowej rozszerzając linię produktów Elite

Jabra ustanawia standardy w kategorii prawdziwie bezprzewodowych słuchawek podczas tegorocznych targów elektroniki konsumenckiej IFA, prezentując aż pięć nowych wariantów nagradzanych prawdziwie bezprzewodowych słuchawek - Elite 65t oraz Elite Active 65t. Uczestnicy targów mogą dziś zobaczyć Elite Active 65t w ekskluzywnej edycji dla Amazon* oraz Elite 65t i Elite Active 65t, które teraz dostępne będą w dwóch nowych wersjach kolorystycznych.

Jabra posiada udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu technologii zapewniającej doskonałą, prawdziwie bezprzewodową łączność. Nagradzany zestaw Jabra Elite 65t jest ulubionym przez użytkowników urządzeniem, które pozwala im korzystać z zalet obu światów – rozmów i muzyki - przy doskonałej jakości dźwięku, bez kłopotów z plączącymi się przewodami. Nowa seria prawdziwie bezprzewodowych słuchawek trzeciej generacji zapewnia najlepsze w swojej klasie interakcje głosowe, wyższą jakość dźwięku, dłuższą żywotność baterii i większy komfort dla użytkowników na całym świecie.

Podczas IFA Jabra wprowadza na rynek Amazon Edition popularnego modelu Elite Active 65t. Wersję Copper Black będzie cechowała wyłączność dla Amazon – pozwoli ona tym samym użytkownikom na korzystanie z asystenta głosowego Alexa, znanego do tej pory z zastosowań domowych, dzięki dostępowi do Amazon Digital Music, Audible i Prime Video za pomocą jednego przycisku. Badania** pokazują, że 61 procent konsumentów chciałoby sterować smartfonem za pomocą komend głosowych. Alexa-on-the-go zapewnia użytkownikom niezrównane możliwości interakcji głosowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o strumieniowanie muzyki, sprawdzanie informacji, zakupy przez Internet, czy po prostu użycie Alexa jako timera podczas gotowania, integracja głosu może całkowicie zmienić sposób korzystania z urządzeń, poprawiając nasze codzienne doświadczenia.

Na IFA po raz pierwszy zobaczyć można ekscytujące nowe kolory najwyższej klasy produktów Jabra wywodzących się z rodziny Elite: Elite 65t Gold Beige w luksusowym złocistym beżu i Cooper Black w stylowej czerni połączonej z odcieniem miedzi, Elite Active 65t Cooper Red w ognistej czerwieni z miedzią oraz Titanium Black w chłodnej, stonowanej kolorystyce (wcześniej dostępne tylko w USA). Marka Jabra oferuje tym samym niezrównane opcje dla użytkowników.

Elite 65t jest popularnym modelem ze względu na zastosowanie technologii poczwórnych mikrofonów, zapewniającej doskonałą jakość dźwięku i stabilność prawdziwie bezprzewodowego połączenia, oraz redukcję przerw podczas rozmów i odtwarzania muzyki. Model ten został zaprojektowany tak, aby sprostać wyzwaniom dnia codziennego.

Model sportowy, mianowicie Elite Active 65t, może pochwalić się nawet pięciogodzinnym czasem pracy na akumulatorze po jednym naładowaniu i 15-godzinnym dzięki przenośnemu kieszonkowemu etui do ładowania. Dzięki specjalnej powłoce słuchawki douszne cechuje zwiększona przyczepność. Ponadto, dopasowując produkt do potrzeb aktywnych użytkowników, inżynierowie Jabra wyposażyli go w stopień ochrony IP56 zapewniający ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez pot, wodę i kurz.

Calum MacDougall, SVP w firmie Jabra, powiedział: "Rozszerzenie linii produktów Elite jest dowodem na to, że wierzymy w to, że Głos jest narzędziem przyszłości. Z dumą kontynuujemy pracę nad naszymi innowacyjnymi produktami, aby zapewnić, że będą one wspierać przyszłość komunikacji bezprzewodowej i zaspokajać potrzeby osób, które na co dzień pracują, podróżują, spędzają czas przemieszczając się po mieście, czy też uprawiają sport. Dzisiejsze premiery są ekscytującym momentem dla rozwoju rodziny produktów Elite. Produktów, które stanowią odpowiedź na różne potrzeby oraz wymagania użytkowników. "

Dostępność

* Alexa jest obecnie dostępna tylko w NAM, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Indiach i Japonii

** Badanie preferencji użytkowników Jabra, 2018, IPSOS