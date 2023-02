Jabra wprowadza PanaCast 50 Video Bar System, który oferuje nowy poziom spotkań hybrydowych

Jabra, lider na rynku osobistych i biurowych rozwiązań audio i wideo, prezentuje na targach ISE 2023 PanaCast 50 Video Bar System będący częścią portfolio rozwiązań PanaCast 50 dla małych i średnich sal konferencyjnych. Jabra PanaCast 50 Video Bar System jest zintegrowanym rozwiązaniem, które obejmuje jednostkę obliczeniową opartą na systemie Android, a także najnowocześniejsze układy scalone, głośniki, mikrofony, kamerę wideo oraz interfejs sieciowy i wyświetlacz ułatwiający konfigurację. Urządzenie jest wyposażone w panel dotykowy o przekątnej 10,1 cala, który umożliwia zarządzanie przebiegiem spotkania. System natywnie i bezpiecznie współpracuje z Microsoft Teams Rooms na Androida lub Zoom Rooms.

Całe portfolio umożliwia elastyczne opcje wdrażania, aby zapewnić najlepsze doświadczenia współpracy przy użyciu zintegrowanego rozwiązania z systemem Android, modułu z systemem Windows w PanaCast 50 Room Systems stworzonym wraz z Lenovo i Crestron lub rozwiązania BYOD z PanaCast 50.

Najwyższa jakość hybrydowych spotkań

PanaCast 50 Video Bar System zapewnia te same, wielokrotnie nagradzane doświadczenia użytkownika jak dwa znane dotychczas rozwiązania do wideokonferencji z portfolio Jabra. System obejmuje całą salę konferencyjną dzięki unikalnemu układowi panoramicznych kamer o rozdzielczości 4K o polu widzenia 180°, który zapewnia wierne odwzorowanie postaci znajdujących się w sali. Posiada również osiem profesjonalnych mikrofonów z funkcją wykrywania głosu i inteligentnymi algorytmami, które automatycznie identyfikują i usuwają echo oraz szumy statyczne, a także cztery potężne głośniki w układzie stereo o zerowej wibracji. Z kolei inteligentne rozwiązania dla sali konferencyjnej, takie jak wirtualny reżyser (Virtual Director), inteligentny zoom i dynamiczna kompozycja (Dynamic Composition), umożliwiają pełne zaangażowanie uczestnikom zdalnym.

PanaCast 50 Video Bar System został zaprojektowany tak, aby dostosowywać się do zmieniających się potrzeb związanych z komunikacją i hybrydowym stylem pracy dzięki zasilanej przez sztuczną inteligencję platformie definiowanej programowo. Przede wszystkim jest on łatwy w instalacji, zarządzaniu i użytkowaniu dzięki PanaCast Control, który oferuje łatwe zarządzanie wszystkim co jest niezbędne do spotkań wideo. Umożliwia rozpoczęcie spotkania i dołączenie do niego za pomocą jednego przycisku, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń, co pozwala na proste, bezpieczne i skalowalne wdrożenie oraz zarządzanie w dowolnej małej i średniej sali konferencyjnej.

Aurangzeb Khan, SVP for Intelligent Vision Systems w Jabra, powiedział: "W dobie hybrydowego modelu pracy mamy pilną potrzebę poprawienia doświadczenia współpracy. Nasze badania* wykazały, że równe warunki uczestnictwa w spotkaniach mają duży wpływ na doświadczenie pracownika, jego samopoczucie i poziom wydajności. Dodanie PanaCast 50 Video Bar System jako rozwiązania do pomieszczeń do oferty Jabra PanaCast - wraz z już obecnymi na rynku rozwiązaniami BYOD i systemami dla sal konferencyjnych - może znacznie poprawić jakość spotkań hybrydowych. Portfolio rozwiązań Jabra PanaCast 50 zaspokaja spektrum potrzeb biznesowych dla małych i średnich sal konferencyjnych. Chcemy ułatwić prowadzenie swobodnych dyskusji i zachęcić uczestników spotkań do innowacji bez względu na ich lokalizację".

Najważniejsze cechy PanaCast 50 Video Bar System:

• Zintegrowany wideobar, który współpracuje z Microsoft Teams Rooms na Androidzie i umożliwia natywną obsługę licencjonowanych Zoom Rooms bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń

• Pełne pokrycie pomieszczenia z unikalnym 180° polem widzenia i panoramicznym widokiem o rozdzielczości 4K z trzema 13-megapikselowymi kamerami, które zapewniają wierne odwzorowanie postaci znajdujących się w sali

• 8 mikrofonów kształtujących wiązkę i 4 głośniki o dużej mocy z funkcją eliminacji echa, tłumienia hałasu, Full Duplex i Super Wideband audio

• Najnowocześniejsze inteligentne rozwiązanie dla sal konferencyjnych, które umożliwia wciągające, hybrydowe spotkania

• Proste rozpoczęcie i dołączanie do spotkania za pomocą jednego dotknięcie kontrolera dotykowego

• Udostępnianie treści przez kabel HDMI, łączenie zbliżeniowe i obsługa dwóch ekranów

• Szybka i łatwa instalacja przy minimalnym okablowaniu

• Czujniki parametrów środowiska do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym

• Ultradźwiękowy czujnik ruchu, który wykrywa osoby znajdujące się w pomieszczeniu, dzięki czemu system “budzi się” i jest zawsze gotowy do pracy

• Funkcja anonimowego liczenia osób znajdujących się w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym w celu monitorowania wykorzystania powierzchni sal konferencyjnych

PanaCast 50 Video Bar System: Dostępny od czerwca 2023, sugerowana cena detaliczna: 4299 USD/3649 EUR