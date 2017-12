IRIScan Pro 5 – dwustronne skanowanie zawsze pod ręką

Skanowanie pokaźnych dokumentów potrafi zająć wiele czasu, a jeśli papier jest zadrukowany dwustronnie, czas ten wydłuża się niemiłosiernie. Dlatego IRIS w swoim IRISCan Pro 5 oferuje możliwość skanowania dupleksowego.

Urządzenie robi to z szybkością 23 kartek (lub inaczej: 46 obrazów stron) na minutę. Najpopularniejszym obsługiwanym formatem papieru jest A4, ale możliwości Pro 5 na tym się nie kończą. Wizytówki, laminowane powierzchnie, a nawet dokumenty długości 3 metrów (np. wydruki z drukarki igłowej) można zeskanować za pomocą IRISCan Pro 5.

Bogactwo plików

Sprzęt bez odpowiedniego, dobrze działającego softu nie byłby użyteczny. W przypadku omawianego urządzenia oprogramowanie jest równie ważne co hardware. IRISCan Pro umożliwia skanowanie do różnorodnych formatów plików, od popularnego pdf do w pełni edytowalnych plików Worda i Excela. Można też ze skanowanych materiałów tworzyć e-book. Wszystko to za sprawą Readiris, oprogramowania odczytującego tekst i konwertującego treść do różnego rodzaju plików. To nie wszystko. Dzięki Cardiris Corporate możemy dodać automatycznie do kontaktów wszystkie dane z właśnie zeskanowanej wizytówki.

Bezpiecznie w chmurach

Czasem skanowane dokumenty są na tyle ważne, że ich utrata miałaby naprawdę przykre konsekwencje. IRIScan Pro 5 może integrować się z wybraną usługą przechowywania plików w chmurze. W ten sposób możemy błyskawicznie umieścić zeskanowane treści na: Microsoft SharePoint, Therefore, Microsoft Dynamics CRM, Salesforce, OneDrive, Google Drive, Box, Evernote lub Dropbox.

Mały, lekki i elegancki

IRIScan Pro 5 to skaner, który zajmuje niewiele miejsca, ale dużo potrafi. Skanowanie dwustronne zwykle jest domeną urządzeń o dość pokaźnych rozmiarach. Tu jednak mamy do czynienia ze sprzętem o długości ledwie 356 mm i wadze 1,4 kg.

Urządzenie jest dostępne na rynku w cenie ok. 1150 zł.