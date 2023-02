IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic - mobilny skaner dla YouTuberów i twórców tutoriali

IRIScan Desk 6 Pro to profesjonalny, przenośny skaner, który doczekał się już wielu pochlebnych recenzji. Od niedawna w sprzedaży dostępny jest także wariant Dyslexic, który posiada preinstalowane oprogramowanie Readiris Dyslexic. Całość może stanowić kompleksowe rozwiązanie np. dla osób nagrywających tutoriale wideo.

IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic to przenośny skaner zdolny do rejestracji dokumentów w standardowych formatach A3 lub A4. Urządzenie zostało wyposażone w funkcję wykrywania kartek i okładek książek. Co więcej, system jest w stanie reagować na zmianę widocznej strony. Całość posiada wbudowane oprogramowanie bazujące na SI, które służy do spłaszczania stron, uzupełniania rogów czy programowego usuwania palców przytrzymujących kartki.



Ważną funkcją skanera jest możliwość nagrywania dźwięku oraz wideo w rozdzielczości HD przy 30 FPS-ach (obsługiwane formaty to: JPG, PDF, MP3 lub WAV). To oznacza, że spory użytek mogą zrobić z niego np. YouTuberzy, nauczyciele prowadzący zdalne zajęcia czy osoby nagrywające tutoriale. Warto zaznaczyć, że IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic ma prostą, składaną konstrukcję, cztery lampy LED czy zasilanie przez USB. Skaner sprawdzi się więc nie tylko przy biurku, lecz również w trakcie podróży.

Urządzenie zostało wyposażone w aplikację Readiris Dyslexic, która przeznaczona jest dla osób zmagających się z dysleksją, w tym dyspraksją, dysfazją, dysgrafią, a także dysortografią. Jej zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie czytania i pisania, aczkolwiek nie brakuje w niej funkcji czytania na głos wskazanego tekstu (z wieloma możliwościami personalizacji) czy powiększania/pomniejszania tekstu dla lepszej czytelności.



Warto dodać, że program Readiris Dyslexic jest kompatybilny z narzędziem „Zamiana mowy na tekst” (MS) i obsługuje najpopularniejsze formaty dokumentów, i multimediów (w tym np. DOCX, JPEG, MP3, WAV czy PDF). Ponadto oprogramowanie jest w stanie rozpoznać aż 138 różnych języków i oferuje możliwość bezpośredniego wysyłania wiadomości e-mail. IRIScan Desk 6 Pro z aplikacją Dyslexic daje więc gwarancję szybszej i skuteczniejszej nauki.

Skaner IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic dostępny jest w wybranych polskich sklepach w cenie od ok. 1950 zł. W zestawie znajduje się dodatkowy przewodowy przycisk do wyzwalania skanowania dokumentów.

Dane techniczne:

• maks. rozmiar dokumentu: A3

• szybkość skanowania: poniżej 1 sekundy na stronę A4

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o audio: MP3, WAV

• wymiary: 39,6 x 12 x 28,2 cm

• waga: 1150 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień

• preinstalowane oprogramowanie Readiris Dyslexic