IRIScan Desk 6 Pro - podręczny skaner dla nauczycieli, twórców treści lub YouTuberów

IRIScan Desk 6 Pro to nowoczesny skaner wyróżniający się możliwością skanowania dokumentów, nagrywania wideo i dźwięku, a także funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. Dzięki swojej uniwersalności urządzenie zostało już docenione przez wielu użytkowników.

IRIScan Desk 6 Pro to kompaktowy skaner dokumentów w formacie A3 lub A4, który sam wykrywa strony i okładki książek oraz reaguje na ich zmianę. Urządzenie posiada funkcję automatycznego spłaszczania stron, uzupełniania rogów czy programowego usuwania palców przytrzymujących kartki. Model jest także w stanie nagrywać dźwięk oraz wideo w rozdzielczości HD przy 30 klatkach na sekundę.

Skaner IRIScan Desk 6 Pro dzięki swojej uniwersalności wydaje się być idealnym wyborem dla nauczycieli prowadzących zdalne zajęcia, twórców treści lub nawet YouTuberów nagrywających filmy instruktażowe. Pliki mogą być automatycznie zapisywane do popularnych formatów, jak np. JPG, PDF, MP3 lub WAV, co ułatwia późniejszą obróbkę materiałów. Co istotne, z urządzenia można korzystać nie tylko w domu na biurku, lecz także w trakcie podróży. Wszystko dzięki poręcznej, składanej konstrukcji, czterem lampom LED czy systemowi zasilania przez port USB.

W zestawie ze skanerem IRIScan Desk 6 Pro znajduje się dodatkowy, przewodowy przycisk do wyzwalania skanowania dokumentów. Urządzenie jest dostępne w Polsce i można nabyć je w cenie ok. 1600 zł.

Dane techniczne skanera IRIScan Desk 6 Pro:

• maks. rozmiar dokumentu: A3

• szybkość skanowania: poniżej 1 sekundy na stronę A4

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o audio: MP3, WAV

• wymiary: 39,6 x 12 x 28,2 cm

• waga: 1150 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień