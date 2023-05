IRIScan Desk 6 Pro — praktyczne urządzenie do skanowania dokumentów i nie tylko

Skanery IRIScan Desk zyskały już sporą popularność, a dla wielu nauczycieli czy YouTuberów stały się nawet codziennym narzędziem pracy. Jednym z ciekawszych modeli z całej serii jest sprawdzony już wariant Desk 6 Pro, który wyróżnia się sporymi możliwościami oraz lekką, składaną konstrukcją.

IRIScan Desk 6 Pro to uniwersalny skaner, który posiada pojedynczy sensor 21 MP, zapewniający rejestrację dokumentów w maksymalnej rozdzielczości 5376 x 4032 pikseli. Urządzenie jest zdolne do rejestracji dokumentów w standardowych formatach A3 lub A4, a także do obsługi plików w takich rozszerzaniach, jak: JPG, PDF, TXT, EPUB, MP3 czy WAV. Opisywany model został wyposażony w szereg technologii wspieranych przez sztuczną inteligencję. Całość może automatycznie wykrywać kartki czy okładki książek, reagować na zmianę widocznej strony, a także spłaszczać strony, uzupełniać rogi dokumentów czy usuwać odciski palców.



Skaner otrzymał także inne przydatne funkcje, które mogą okazać się nieocenione np. w pracach biurowych. Urządzenie jest w stanie skanować jednocześnie do kilku paragonów, biletów parkingowych czy wizytówek, a także rozpoznawać jedno- i dwuwymiarowe kody kreskowe, co pozwoli wyodrębniać wartości metadanych w celu śledzenia dokumentów przewozowych, rachunków lub umów. Na pokład trafiła również technologia przekształcania tekstu na mowę umożliwiająca jednoczesne odczytywanie i słuchanie dokumentów.



IRIScan Desk 6 Pro jest w stanie nagrywać dźwięk oraz rejestrować wideo w rozdzielczości HD przy 30 FPS-ach. Urządzenie umożliwi więc prowadzenie zdalnych sesji szkoleniowych, filmów przedstawiających rozpakowywanie produktów, a także prezentacji za pośrednictwem programów: Zoom, Teams, Skype i Google Meet. Warto zaznaczyć, że IRIScan Desk 6 Pro cechuje się przy tym lekką, składaną konstrukcją z czterema lampami LED, która zasilana jest przez gniazdo USB. Całość jest w stanie współpracować z systemami operacyjnymi Windows 7/8/10/11 (32- i 64-bit) oraz macOS 10.11 i nowszymi.

Skaner IRIScan Desk 6 Pro dostępny jest w wybranych polskich sklepach w cenie od ok. 1500 zł. W zestawie znajduje się dodatkowy przewodowy przycisk do wyzwalania skanowania dokumentów.