IRIScan Desk 6 Pro – nowa odsłona skanera z aplikacją Readiris Dyslexic

IRIScan Desk 6 Pro to nowoczesny skaner wyróżniający się m.in. możliwością skanowania dokumentów, a także nagrywania wideo i dźwięku. Urządzenie od niedawna dostępne jest również w specjalnej wersji z aplikacją Readiris Dyslexic.

IRIScan Desk 6 Pro oferuje skanowanie dokumentów w formacie A3 lub A4 z automatycznym wykrywaniem stron i okładek książek. Urządzenie oferuje automatycznego spłaszczania stron, uzupełniania rogów czy programowego usuwania palców przytrzymujących kartki. Model jest także w stanie nagrywać dźwięk oraz wideo w rozdzielczości HD przy 30 klatkach na sekundę. Skaner dzięki swojej uniwersalności może być świetnym wyborem dla nauczycieli, twórców treści lub nawet YouTuberów. Z urządzenia można korzystać nie tylko w domu na biurku, lecz także w trakcie podróży. Umożliwia to poręczna, składana konstrukcja z czterema lampami LED i systemem ładowania przez port USB.



Skaner w wariancie Dyslexic stanowi oryginalne rozwiązanie dla osób zmagających się z dysleksją, w tym dyspraksją, dysfazją, dysgrafią, a także dysortografią. Wszystko dzięki specjalnemu oprogramowaniu z prostym interfejsem, wyposażonym w funkcję czytania na głos (np. książek czy plików cyfrowych), powiększania/pomniejszania tekstu czy odtwarzania dostosowanego do preferencji użytkownika. Zawarty program Readiris Dyslexic jest kompatybilny z narzędziem „Zamiana mowy na tekst” (MS), potrafi rozpoznać 138 języków, obsługuje wiele popularnych formatów plików (DOCX - JPEG - MP3 - WAV - PDF) i oferuje opcję wysyłania e-maili.



W zestawie ze skanerem IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic znajduje się dodatkowy, przewodowy przycisk do wyzwalania skanowania dokumentów. Urządzenie wyceniono na kwotę ok. 1900 zł.

Dane techniczne:

• maks. rozmiar dokumentu: A3

• szybkość skanowania: poniżej 1 sekundy na stronę A4

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno-biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o audio: MP3, WAV

• wymiary: 39,6 x 12 x 28,2 cm

• waga: 1150 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień

• preinstalowane oprogramowanie Readiris Dyslexic