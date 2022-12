IRIScan Desk 6 Business - przenośny skaner dla tych, którzy nie uznają kompromisów

Firma IRIScan od wielu miesięcy oferuje kilka uznanych skanerów z serii Desk 6. Czołowym modelem ciągle pozostaje wariant Business cechujący się m.in. możliwością skanowania stron czy nagrywania wideo i dźwięku.

IRIScan Desk 6 Business to wielofunkcyjny skaner rejestrujący dokumenty w formacie A3 lub A4. Pliki mogą być później zapisywane w formacie JPG lub PDF (z możliwością wyszukiwania tekstu), a także w formie dokumentów programu Excel czy Word. Urządzenie posiada też opcję nagrywania dźwięku i wideo w rozdzielczości HD przy 30 klatkach na sekund. Skaner może posłużyć nawet do tworzenia ebooków w formacie ePub czy w formie pliku mp3 lub wav, a wszystko to dzięki funkcji TTS (Text-to-Speech).



Skaner działa w oparciu o dwa obiektywy rejestrujące obraz w maksymalnej rozdzielczości 4608 × 3456 pikseli. Urządzenie samo wykrywa strony i okładki książek, reaguje także na ich zmianę. Co więcej, można liczyć na funkcję automatycznego spłaszczania stron, uzupełniania rogów czy usuwania palców przytrzymujących kartki. IRIScan Desk 6 Business sprawdzi się nie tylko na biurku w trybie stacjonarnym - wyposażony on został w sześć lamp LED, a całość zasilana jest z portu USB lub osobnego zasilacza.



Desk 6 Business to flagowy przenośny skaner od firmy IRIScan, jednak w portfolio tego producenta znajdują się nie mniej atrakcyjne, niżej wycenione modele. Jednym z nich jest Desk 6 Pro Dyslexic przeznaczony dla osób zmagających się z dysleksją. Produkt oferuje m.in. funkcję czytania na głos książek, dokumentów i plików cyfrowych czy powiększania lub pomniejszania tekstu dla lepszej czytelności. Urządzenie posiada wszystkie cechy skanera Desk 6 Pro. Jego specyfikacja znajduje się w linku porównującym wszystkie modele (na dole).



W zestawie ze skanerem IRIScan Desk 6 Business znajduje się przewodowy przycisk do wyzwalania skanowania dokumentów, a także dodatkowy przycisk nożny. Urządzenie można nabyć w polskich sklepach w cenie od ok. 2299 zł. Skaner IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic z oprogramowaniem Readiris Dyslexic kosztuje ok. 1879 zł.

Dane techniczne skanera IRIScan Desk 6 Business:

• maks. rozmiar dokumentu: A3

• szybkość skanowania: poniżej 1 sekundy na stronę A4

• wbudowane lampy LED: 6

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o audio: MP3, WAV

• wymiary: 30,7 x 15 x 40,2 cm

• waga: 1200 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień