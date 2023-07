IRIScan Desk 6 Business — mobilny skaner dla profesjonalistów i nie tylko

Przenośne skanery firmy IRIScan z serii Desk 6 zyskały już sporą popularność ze względu na duże możliwości w rozsądnych cenach. Model Business to najbardziej zaawansowany wariant z tej rodziny produktów. Jego specyfikacja wskazuje, że może być dobrym wyborem nie tylko dla profesjonalistów.

IRIScan Desk 6 Business to mobilny skaner zdolny do rejestracji treści w formacie do A3. Urządzenie zostało wyposażone w dwa obiektywy 32 MP umożliwiające zapisywanie obrazów w maksymalnej rozdzielczości 5376 × 4032 pikseli. Całość jest w stanie tworzyć pliki JPG, PDF, a także dokumenty programów Excel czy Word. Warta uwagi jest również opcja nagrywania dźwięku i wideo w rozdzielczości HD przy 30 klatkach na sekundę. Dzięki niej skaner może umożliwić np. tworzenie ebooków w formacie ePub, mp3 lub wav, w czym pomocna może okazać się opcja przekształcania tekstu na mowę.

Desk 6 Business wyróżnia się funkcjami związanymi ze sztuczną inteligencją. Urządzenie jest w stanie samo wykrywać strony i okładki książek, a także reagować na ich zmianę. Można też liczyć na automatyczne spłaszczanie stron, uzupełnianie rogów czy usuwanie palców przytrzymujących kartki. Wielu użytkowników powinno docenić również możliwość skanowania paragonów, biletów parkingowych czy wizytówek, a także rozpoznawania kodów kreskowych.

Skaner może sprawdzić się nie tylko na biurku w trybie stacjonarnym, lecz także np. w podróży. Całość posiada sześć lamp LED i jest zasilana z portu USB lub osobnego zasilacza. Mobilność urządzenia podkreśla również składana konstrukcja, która zajmuje niewiele przestrzeni i waży zaledwie 1,2 kg. IRIScan Desk 6 Business powstał głównie z myślą o osobach prowadzących zdalne lekcje lub szkolenia, jednak ze względu na niecodzienne możliwości urządzenie zostało już docenione przez osoby przygotowujące np. tutoriale wideo czy unboxingi.

W zestawie ze skanerem IRIScan Desk 6 Business znajduje się przewodowy przycisk do wyzwalania skanowania dokumentów, a także dodatkowy przycisk nożny. Urządzenie można nabyć w polskich sklepach w cenie od ok. 1800 zł.