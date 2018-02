IRIS: szybkie skanowanie po wciśnięciu jednego przycisku

Kompaktowe skanery wprowadzają rewolucję nie tylko jeśli chodzi o rozmiar urządzeń, ale również łatwość w zarządzaniu nimi. Zdaniem producenta IRIScan Express 4 ma być idealnym połączeniem obu tych cech.

Jedną z kluczowych cech urządzenia IRIS jest prosta obsługa. Do korzystania ze skanera nie jest potrzebne żadne skomplikowane oprogramowanie – wystarczy wcisnąć jeden przycisk, by IRIScan Express 4 zeskanował dokumenty, listy, rachunki, recepty, zdjęcia i wiele innych. Oczywiście użytkownik może wcześniej skonfigurować opcję szybkiego skanowania, ustalając m.in. w jakim formacie zapisze się plik.

Kompaktowe rozmiary – ułatwiające podróż ze skanerem i możliwość korzystania z niego w każdej chwili – nie powinny wpływać na samą jakość skanowanych dokumentów. IRIScan Express 4 skanuje do ośmiu stron na minutę, a samo urządzenie wyposażono w skaner optyczny o czułości do 600 DPI, lub 1200 przy zastosowaniu interpolacji.

Co ciekawe, producent gwarantuje, że jego urządzenie rozpozna nawet najbardziej nieczytelne pismo i przerobi odręczne notatki w edytowalny dokument. Dane można zapisywać jako plik: Word, Excel czy PDF. Następnie użytkownik ma możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów do chmury, skąd będzie miał do nich dostęp w każdej chwili.

Skaner IRIScan Express 4 kosztuje około 450 zł.