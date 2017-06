Inteligentne żarówki TP-Link. Steruj światłem za pomocą smartfona

Wszystko co nas otacza, staje się coraz bardziej smart. Są smartfony, smartwatche, inteligentne gniazdka, pralki, lodówki i inne sprzęty domowe. TP-Link rozwija swoją ofertę o kolejne urządzenia do stworzenia smart home i tym razem wprowadza na rynek inteligentne żarówki.

Aby zarządzać oświetleniem w swoim domu wystarczy mieć pod ręką smartfon lub tablet z zainstalowaną aplikacją Kasa od TP-Link. Dzięki niej dostosujesz jasność i kolory Twojego oświetlenia, zapiszesz ulubione ustawienia jako sceny, stworzysz harmonogramy oraz będziesz mógł śledzić zużycie energii. Nasze żarówki nie wymagają dodatkowych urządzeń, wystarczy połączyć je z domową siecią bezprzewodową.

Żarówki w zależności od modelu dają Ci różne możliwości. Teraz możesz dopasować oświetlenie do trybu życia ustawiając pory automatycznego włączania i wyłączania światła. Dostępna jest również opcja automatycznego dostosowania się do długości dnia: światło zostanie włączone o zmierzchu, a o świcie wyłączy się. Rozwiązania te idealnie sprawdzą się przy oświetleniu wejścia do Twojego domu.

Dzięki możliwości zmian natężenia światła, koloru oraz temperatury barw, żarówki pozwalają na idealne dopasowanie oświetlenia do Twoich potrzeb. Jeśli zamierzasz zasiąść w fotelu z ulubioną książką, w łatwy i szybki sposób ustawisz odpowiednie natężenie światła. Planując romantyczną kolację bez przeszkód stworzysz romantyczny nastrój przy stole, ściemniając światło. Podczas organizacji imprezy w kilka sekund zaprowadzisz klubowy klimat zmieniając kolory oświetlenia, a kiedy postanowisz już udać się do łóżka, możesz przyciemnić światła lub je wyłączyć używając smartfona. Najbardziej zabiegani, ceniący wygodę, a także ci zapominalscy z pewnością docenią zalety trybu dobowego - dostosuje on jasność i kolor światła do pory dnia.

Bezprzewodowe żarówki smart mogą być kontrolowane jako grupa. Wystarczy, że zapiszesz swoje ulubione ustawienia jako sceny, którymi możesz z łatwością zarządzać za pomocą aplikacji Kasa. Żarówki możesz również sparować z Amazon Echo, Dot, Tap i innymi urządzeniami obsługującymi kontrolę głosową.

Żarówki są już dostępne w sprzedaży. Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją.