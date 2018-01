Intel Optane MEM M10 - nowe moduły dostępne

Firma Intel planuje wprowadzić na rynek kolejne produkty ze swoim logiem. Tym razem mowa o Optane MEM M10, czyli modułach, które będą prawdopodobnie modelami buforującymi serii Optane. Powoli pojawiają się one w różnych ofertach sklepowych w przedsprzedaży.



Intel Optane MEM M10 będą dostępne w formacie M.2 2280 i wykorzystają interfejs PCI Express 3.0. Będą mogły być używane do zapisywania najczęściej używanych danych, jak przystało na jednostki buforujące. Inne pliki będzie można pozostawić na nośnikach SSD i dyskach twardych. Zastosowano w nich 20 nm pamięci 3D XPoint, co powinno pozwolić na uzyskiwanie niskich opóźnień oraz wysokich prędkości transferu (wyższych niż w SSD). Oczywiście będą one także droższe od standardowych SSD, bowiem za wersję 16 GB trzeba zapłacić 47 dolarów, a model 32 GB to koszt 81 dolarów.



Niestety nie wiadomo, kiedy rozpocznie się ich oficjalna sprzedaż.