Intel na CES 2017

Siódma generacja procesorów Intel® Core™, smartwatch New Balance RunIQ z Intel Inside oraz kolejne innowacje w obszarze rzeczywistości wirtualnej i połączonej. Platforma Intel® Go, czyli pakiet rozwiązań dla firm działających na rynku samochodów autonomicznych, i zapowiedź pierwszych ulicznych testów aut zaprojektowanych wspólnie z BMW i Mobileye. Pierwszy na świecie modem 5G, obsługujący zarówno częstotliwości poniżej 6GHz, jak i pasmo milimetrowe mmWave oraz Intel® Compute Card, nowa platforma dla Internetu rzeczy. Intel zaprezentował podczas Consumer Electronics Show 2017 w Las Vegas szereg innowacji, które wyznaczą kierunki rozwoju na rynku nowoczesnych technologii w tym roku.

Poniżej prezentujemy najważniejsze z technologii Intela pokazanych podczas CES 2017.

7 generacja procesorów Intel Core – zwiększona wydajność, szybkość i bezpieczeństwo



Intel zaprezentował rodzinę procesorów Intel® Core™ siódmej generacji z modelami od 4,5 do 91W. Wykonane w ulepszonym procesie technologicznym 14 nm+, najnowsze układy trafią do szerokiej gamy urządzeń - od ultraprzenośnych komputerów, takich jak Intel Compute Stick, przez urządzenia 2w1, komputery stacjonarne i All-in-One, po mobilne stacje robocze. Wzrost produktywności, szybkości i bezpieczeństwa — to kluczowe aspekty na które postawiono przy projektowaniu najnowszej generacji procesorów Intel Core. Użytkownicy mogą oczekiwać wyraźnych skoków jakościowych i wsparcia dla odtwarzania oraz tworzenia filmów w rozdzielczości 4K UHD, czy też coraz popularniejszych filmów sferycznych. Nowe procesory Intel Core, w połączeniu z ulepszonymi układami graficznymi Intel® Iris™ Plus, gwarantują odpowiednią moc obliczeniową niezbędną do korzystania z immersyjnych rozgrywek w technologii VR. Ponadto, procesory Intel® Core™ vPro™ siódmej generacji i Intel® Xeon® po raz kolejny wyznaczają standard komercyjnych systemów obliczeniowych. Dzięki nim, właściciele firm i dyrektorzy działów IT mogą zaoferować pracownikom nowe komputery z bateriami o żywotności nawet do 10 godzin, zwiększoną produktywnością oraz bezpieczeństwem – chociażby dzięki implementacji technologii Intel® Authenticate, wspomaganego sprzętowo rozwiązania do uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Smartwatch od biegaczy dla biegaczy z Intel Inside





Intel po raz kolejny rewolucjonizuje sposób, w jaki trenują zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Tym razem firma połączyła siły z kultową marką New Balance i zaprezentowała smartwatch dla biegaczy, stworzony przez biegaczy – New Balance RunIQ. Urządzenie zaprojektowano z myślą o entuzjastach sportu, którym zależy na swobodnym treningu, śledzeniu postępów i zaawansowanej funkcjonalności. Smartwatch napędzany jest procesorem Intel® Atom™ Z34XX, wspieranym 512 MB pamięci operacyjnej DRAM i pracuje w oparciu o system operacyjny Android Wear. New Balance RunIQ oferuje 4GB pamięci, GPS, optyczny pulsometr, akcelerometr oraz żyroskop. Wszystkie dane z kolei zobaczymy na ekranie AMOLED 1,39 cala. Dzięki RunIQ, użytkownicy będą mogli łączyć się i dzielić swoimi wynikami ze społecznością bez konieczności skorzystania ze smartfona oraz przechowywać i odtwarzać playlisty pobrane z usługi Google Play Music. Inteligentny zegarek oferuje także szereg użytecznych funkcji, takich jak śledzenie tras, wyników, tempa i pracy serca. Smartwatch New Balance RunIQ może pracować nawet do 24 godzin na jednym ładowaniu baterii. Urządzenie trafi na rynek 1 lutego 2017 roku.

Intel Compute Card – komputer wielkości karty kredytowej





Intel zaprezentował Intel® Compute Card, moduł obliczeniowy zaprojektowany z myślą o inteligentnych urządzeniach działających w ekosystemie Internetu rzeczy. Moc obliczeniowa standardowego komputera zamknięta została w karcie o wymiarach 95mm x 55mm i grubości jedynie 5mm. Wewnątrz znajdują się procesor, pamięć, adaptery sieci bezprzewodowych oraz elastyczne układy wejścia-wyjścia, pozwalające producentom sprzętu na optymalizację pod kątem różnorodnych zastosowań, od inteligentnych lodówek czy interaktywnych kiosków, przez kamery bezpieczeństwa, po bardziej zaawansowane rozwiązania IoT. Zastosowanie Intel Compute Card pozwoli wytwórcom na zredukowanie nakładów finansowych oraz czasu związanych z projektowaniem modułów obliczeniowych oraz zapewni łatwość serwisowania i rozbudowy urządzeń.

Intel Compute Card dostępny będzie w połowie 2017 roku w różnych konfiguracjach, w tym z najnowszymi procesorami Intel® Core™ siódmej generacji. Intel i partnerzy tacy jak Dell, HP, Lenovo oraz Sharp pracują już nad rozwojem innowacyjnych, inteligentnych produktów, które korzystać będą z jego konstrukcji.

Project Alloy – rzeczywistość połączona kontra zombie



Już w 2016 roku Intel zapowiedział premierę Project Alloy, czyli zestaw rzeczywistości wirtualnej typu all-in-one. Rozwiązanie wyposażone zostało w kamery z technologią Intel RealSense, co pozwala użytkownikowi na bezpośrednią interakcję z wirtualną rzeczywistością wyświetlaną w okularach. Przez połączoną rzeczywistość użytkownik może zobaczyć elementy świata realnego i nałożoną na nią rzeczywistość wirtualną. Widzi swoje dłonie, znajdujących się w pobliżu przyjaciół, czy też ścianę, na którą zaraz wbiegnie.

Podczas CES 2017 Intel zaprezentował rozgrywkę-demo, które - wykorzystując możliwości Project Alloy - przeniosło graczy na ciemny cmentarz, nad którym kontrolę przejęły zombie. Cała akcja rozgrywała się w miękko wyściełanym pokoju, w którym uczestnicy mogli swobodnie się poruszać. Widzieli także otaczające ich ściany pomieszczenia, które dzięki systemowi VR Intela wyglądały jak ogrodzenie cmentarza.

Rozwiązania Intel GO napędzą rozwój autonomicznych pojazdów, w tym BMW serii 7

Intel zaprezentował na CES Intel® GO™, platformę zaprojektowaną z myślą o samochodach autonomicznych. W skład Intel GO wchodzi kilka platform deweloperskich i narzędzi użytecznych z punktu widzenia firm działających na rynku samochodów autonomicznych. Intel Go In-Vehicle Development Platform pozwoli na wykorzystanie potencjału procesorów Intela (od Intel® Atom™ po Intel® Xeon®) do wykonywania niezbędnych czynności takich jak wyznaczenie trasy poruszania się pojazdu, podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym podczas jazdy czy analizy poszczególnych procesów. Intel GO Automotive 5G z kolei to pierwsza w branży motoryzacyjnej platforma 5G-ready, pozwalająca na rozwijanie i testowanie różnych rozwiązań, aplikacji i technologii z wykorzystaniem łączności 5G. Intel GO Automotive SDK z kolei to zestaw specjalistycznych narzędzi, w tym tych z obszaru uczenia maszynowego, pozwalających inżynierom pracującym nad technologiami dla samochodów autonomicznych na zwiększenie możliwości swoich rozwiązań oraz przyspieszenie tempa pracy nad projektami związanymi z autonomiczną jazdą.

Pierwszymi samochodami wyposażonymi w rozwiązania bazujące na Intel Go będą BMW serii 7. Zaprojektowany od podstaw system sterowania pojazdem Intel GO™ ze złożonym i bardzo zaawansowanym układem programowalnym FPGA pozwoli na uzyskanie równowagi pomiędzy wydajnością a mocą pojazdu przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych norm termicznych oraz bezpieczeństwa, wymaganych w przemyśle motoryzacyjnym. Podczas jazdy zaimplementowany w samochodzie system Intel GO przy pomocy wielu czujników będzie dokonywał m.in. modelowania w czasie rzeczywistym otaczającego samochód terenu, planowania ścieżki jazdy i podejmował wszelakie decyzje związane z poruszaniem się pojazdu.

Nadciąga kolejna rewolucja – Intel z globalnym modemem 5G





Wysoka, liczona w gigabitach, przepustowość oraz ultra-niskie opóźnienia - Intel zaprezentował podczas CES 2017 modem 5G, który ma szansę zrewolucjonizować rynek samochodów autonomicznych, rozwiązań opartych na sieciach szerokopasmowych, urządzeń mobilnych i wiele innych. Modem 5G Intela umożliwi firmom na całym świecie projektowanie i wdrażanie pierwszych rozwiązań wykorzystujących możliwości technologii 5G.

Modem Intel® 5G jest pierwszym urządzeniem bazującym na pojedynczym chipie, które umożliwia wdrażanie oraz testowanie pasma 5G na całym świecie. Modem wyposażono w układ pozwalający na obsługę zarówno pasma poniżej 6 GHz, jak i milimetrowego mmWave. Rozwiązanie obsługuje sieci ultra-szerokopasmowe i oferuje wielogigabitową przepustowość przy ultra-niskich opóźnieniach (latencji). Współpracując z urządzeniem nadawczo–odbiorczym Intela (transceiverem/RFIC) zarówno w paśmie poniżej 6 GHz 5G oraz paśmie 28 GHz 5G, nowy modem umożliwi dostarczenie technologii 5G we wszystkich regionach świata.

Pierwsze, testowe egzemplarze 5G RFIC mają trafić na rynek w pierwszej połowie 2017 roku. Modem Intel 5G w wersji testowej pojawi się w drugiej połowie roku, a następnie trafi do regularnej produkcji.