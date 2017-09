Intel Kaby Lake (oficjalnie) uśmiercone

Intel co rusz zaskakuje w kwestii procesorów Coffee Lake, niestety kilka informacji było niezbyt przychylnych użytkownikom. Najpierw dowiedzieliśmy się, że najnowsza generacja Core wymaga płyt głównych z chipsetem 300 – pomimo zastosowania takiego samego gniazda – LGA 1151 – zabrakło kompatybilności wstecznej. Jak wygląda zatem kwestia uruchomienia procesorów Kaby Lake na nowych płytach głównych?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Wydawałoby się, że wystarczy tylko flash BIOS-u i powinno być wszystko w porządku – co najwyżej nie skorzystalibyśmy ze wszystkich udogodnień, jakie niesie ze sobą chipset Z370. Intel jednak postanowił całkowicie porzucić architekturę Kaby Lake i jej użytkowników. Procesory Kaby Lake oczywiście technicznie do gniazda pasują, ale to nie wystarcza do uruchomienia.

Doskonale rozumiemy brak kompatybilności w przypadku np. zmiany gniazda procesora, czy wprowadzeniu naprawdę istotnych zmian (jak np. obsługa pamięci DDR4) – w tym przypadku ma się jednak wrażenie, że Intel wymusza na swoich klientach wymiany płyt głównych co dwa lata. O ile producentom może się to nawet podobać, o tyle użytkownikom – już mniej. Być może zmiany są tak duże, że po prostu nie było innej możliwości… Tego, póki co, nie wiemy.

Po lewej: Kaby Lake, po prawej: Coffee Lake