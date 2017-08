Intel Ice Lake następcą Coffee Lake?

Intel już 21 sierpnia oficjalnie zaprezentuje nową, ósmą generację procesorów serii Core „Coffee Lake”. Dziś dowiedzieliśmy się kilku informacji na temat nowej serii oznaczonej jako „Ice Lake”. Jak możecie zobaczyć w poniższej tabeli przygotowanej przez Anandtech, Intel zmniejszy proces technologiczny już w nadchodzącej serii „Cannon Lake” do 10 nanometrów, i w takiej też litografii mają być wykonane Ice Lake.

Widać wyraźnie pewne nieścisłości w tabeli, na co Anandtech także znalazł już odpowiedziedź. Jak twierdzi portal, Cannon Lake mogą być przeznaczone głównie do sektora mobilnego, gdzie wykonanie procesora jest nieco łatwiejsze, ze względu na jego mniejszą wydajność (a także niższy pobór prądu i ilość wydzielanego ciepła), aniżeli desktopowych CPU. Gdy już amerykański producent „oswoi” się z 10-nanometrową litografią i zdobędzie doświadczenia, wtedy ujrzymy Ice Lake, przeznaczone dla komputerów stacjonarnych. Tak więc, konkluzja jest taka – Cannon Lake do notebooków, Ice Lake PC-tów.

Premiera Cannon Lake przewidziana jest na przyszły rok, zatem Ice Lake pojawią się albo pod koniec 2018, albo na początku 2019 roku. Z pewnością do tego czasu zdobędziemy mnóstwo innych informacji. W tabeli wyżej doskonale widać, iż Intel od kilku lat bronił się przed obniżeniem procesu technologicznego, co być może dowodzi istotną rolę odegraną przez AMD, bo główny konkurent jest ostatnio w bardzo dobrej formie.