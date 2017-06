Intel DC P4501 - nowe nośniki SSD

Firma Intel pokazała kolejną generację nośników SSD przeznaczonych na rynek korporacyjny. Mowa tutaj o serii DC P4501. Urządzenia te będą dostępne w dwóch formatach i mają być zgodne z NVMe 1.2. Do wyboru będzie sporo wersji pojemnościowych o różnej wydajności.



DC P4501 mają być sprzedawane w wersji M.2 22110, a także jako nośniki 2,5 cala ze złączem U.2. Wszystkie dyski korzystają z 32 warstwowych pamięci 3D NAND TLC Intela. Do wyboru będziemy mieli cztery wersje pojemnościowe: 500 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB. Najpojemniejsza wersja jest dostępna tylko w formacie 2,5 cala U.2. Dodajmy, że wersje U.2 zapewnią odczyt sekwencyjny na poziomie 3200 MB/s (tylko 500 GB nośnik będzie miał 2500 MB/s), a także zapis wynoszący od 300 do 900 MB/s. W przypadku wersji M.2 te prędkości są niższe i wynoszą dla odczytu od 1840 do 2100 MB/s, a dla zapisu danych od 300 do 630 MB/s.



Ceny Intel DC P4501 nadal nie są podane.