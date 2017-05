Intel Core i9 i i7 na LGA2066 - znamy ceny?

W jednym z tajskich sklepów pojawiły się nowe procesory Intela. Dokładnie możemy zobaczyć w ofercie Gameolo.com cztery modele chipów Core i9 i dwa Core i7. Interesująca jest także cena, która wydaje się być bardzo konkurencyjna.



W ofercie widzimy chipy Core i9-7920X, Core i9-7900X, Core i9-7820X i Core i9-7800X (Skylake-X) oraz Core i7-7740K i i7-7640K. Ten ostatni jest jednak bez X w nazwie. Zgodne są one z podstawką LGA2066. Na stronie podano ich dokładną specyfikację, która pokrywa się z tym co pisało się w prasie wcześniej. Jedyne różnice dotyczą TDP.



Najbardziej interesująca jest cena, bowiem jest ona niższa od poprzedników, co wydaje się mocno zaskakujące. Możliwe jednak, że to celowy zabieg intela z uwagi na późniejsze wprowadzenie układów z 12, 14, 16 i 18 rdzeniami. Ceny w Tajlandii są dosyć zbliżone do polskich, więc stawki za CPU nie powinny u nas się znacząco różnić. Poniżej pokazujemy Wam listę wraz z cenami:

Intel Core i7-6950X Extreme Edition (10C/20T) – 7330 zł

Intel Core i9-7920X (12C/24T) – 6240 zł

Intel Core i7-6900K (8C/16T) – 4480 zł

Intel Core i9-7900X (10C/20T) – 4105 zł

Intel Core i7-6850K (6C/12T) – 2680 zł

Intel Core i9-7820X (8C/16T) – 2460 zł

Intel Core i7-6800K (6C/12T) – 1920 zł

Intel Core i9-7800X (6C/12T) – 1641 zł

Intel Core i7-7700K (4C/8T) – 1530 zł

Intel Core i7-7740K (4C/8T) – 1310 zł

Intel Core i5-7600K (4C/4T) – 1020 zł

Intel Core i7-7640K (4C/8T) – 830 zł