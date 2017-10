Intel Core i9-7980XE - wyniki testów

Mamy pierwsze wyniki wydajności procesora Intel Core i9-7980XE, który oczywiście nie zawiódł. Przypomnijmy jednak, że układ ten będzie kosztował około 2000 dolarów.



Intel Core i9-7980XE posiada 18 rdzeni i 36 wątków, a jego taktowanie zegarem standardowym wynosi 2,6 GHz, natomiast w trybie Turbo Boost do 4,2 GHz lub do 4,4 GHz w Turbo Boost Max 3.0. Do testów została wzięta jednostka inżynieryjna, która w trakcie pełnego obciążenia pracowała z taktowaniem 4,2 GHz dla wszystkich rdzeni. Zestaw testowy dopełniła płyta główna Asus Rampage VI Apex i 32 GB pamięci RAM.



Pokazane wyniki zostały dodane do wcześniej już wygenerowanych wykresów z testami Ryzena Threadripper. Flagowiec Intela z podstawką LGA 2066 jest niedościgniony jeżeli chodzi o testy wielowątkowe. Jego wynik np. w Cinebench robi ogromne wrażenie.